تلقیح مصنوعی گوسفندان بومی استان سمنان با هدف اصلاح نژاد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد مهدی احمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تلقیح مصنوعی گوسفندان بومی استان سمنان گفت: این طرح برای اولین بار با اسپرم نژاد خارجی "رومانف" در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند سنگسری دامغان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد دام روستایی با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی انجام می شود، افزود: برای اجرای این طرح تعداد 600 راس گوسفند در شهرستان های دامغان و شاهرود شناسایی شدند که درمرحله اول تعداد 400 راس در دو گله با استفاده از تکنیک های نوین اصلاح نژادی تلقیح می شوند.

احمدی، هدف اجرای طرح اصلاح نژاد گوسفندان بومی را افزایش بره گیری، تولید گوشت قرمز و نهایتاً ارتقاء بهره وری دانست.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه پایه گوسفندان استان، نژاد سنگسری و دنبه دار است، افزود: وجود دنبه صفت تولیدی مطلوب نیست و هزینه تولید یک کیلوگرم دنبه حدود 2.5 برابر یک کیلوگرم گوشت است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به پروتئین حیوانی لازم است علاوه بر حفظ نژاد منطقه به دنبال سنتز نژادی باشیم که نژاد رومانف یکی از نژادهای بدون دنبه با خصوصیات دوقلو و چند قلوزایی بالا، شیردهی مطلوب، بلوغ زودرس (حدود چهارماهگی) امکان زاد و ولد در طول سال در مقایسه با نژاد سنگسری است که برای این طرح در نظر گرفته شده است.

احمدی با بیان اینکه بر روی نژاد رومانف کارهای اصلاح نژادی زیادی انجام شده است، گفت: این نژاد دارای بالاترین رکورد تولید بره در طول سال بوده که این نژاد به ماشین بره کشی معروف است.

وی خاطرنشان کرد: با این کار هزینه تولید کاهش خواهد یافت و حداکثر بهره وری را به دنبال دارد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان اظهار داشت: در این روش تلقیح، دو سوراخ در محوطه شکمی گوسفند ایجاد می شود که از یک حفره منبع نوری دستگاه لاپراسکوپ و از حفره دیگر سرنگ تلقیح وارد و اسپرم منجمد در دو شاخ رحم دام تزریق می شود.