به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی با استفاده از نور طبیعی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و ارتقای بهره وری منابع و با هدف تامین آسایش و عدم ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی به آحاد مردم، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان، بانک‌ها و بیمه‌ها از ۱۵ اردیبهشت ماه به شرح ذیل است:

۱. فعالیت ادارات و دستگاه های اجرایی از روز شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۳۰ تعیین می‌شود.

۲. ساعت تعیین شده در بند یک اختلالی در قانون کسر ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص (بانوان سرپرست خانوار، دارای فرزند معلول، دارای فرزند شش سال و کمتر و ...) ایجاد نمی کند و مزایای آن قانون برای افراد مندرج در قانون به قوت خود باقی است.

۳. نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات و دستوالعمل های سلسله مراتبی خود می باشند.

۴. دورکاری روزهای پنجشنبه به استناد بخشنامه شماره ۱۶۷۷۵۶-۱۴۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.

۵. دستگاه‌های خدمت‌رسان و عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه های بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی و ... از شمول بند چهار این بخشنامه مستثنی هستند.