تأکید فرماندار بناب بر کاهش بروکراسی اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه آیین تکریم و معارفه رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان بناب با حضور محمدحسین قلعهای فرماندار شهرستان، عباسی قائممقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی و عباسپور معاون بهرهبرداری این شرکت برگزار شد.
در این مراسم، اسماعیل عابدپور بهعنوان رئیس جدید اداره آب و فاضلاب بناب معرفی و از خدمات کمال پیرزه رئیس پیشین این اداره که به مرکز استان منتقل شده است، تجلیل شد.
محمدحسین قلعهای فرماندار بناب در این آئین با تأکید بر ضرورت «خدمت بیمنت و جهادی» در دستگاههای اجرایی، نخستین اولویت مدیران را بهبود نحوه خدماتدهی به مردم و کاهش بروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: رؤسای ادارات باید با رویکردی جهادی در رفع مشکلات و موانع پیشقدم باشند.
وی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژههای حوزه آب و فاضلاب در شهرستان، خواستار پیگیری جدی برای تکمیل و توسعه زیرساختها شد.
فرماندار بناب در پایان بر تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد.
نظر شما