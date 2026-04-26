تأکید فرماندار بناب بر کاهش بروکراسی اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه آیین تکریم و معارفه رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان بناب با حضور محمدحسین قلعه‌ای فرماندار شهرستان، عباسی قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی و عباس‌پور معاون بهره‌برداری این شرکت برگزار شد.

در این مراسم، اسماعیل عابدپور به‌عنوان رئیس جدید اداره آب و فاضلاب بناب معرفی و از خدمات کمال پیرزه رئیس پیشین این اداره که به مرکز استان منتقل شده است، تجلیل شد.

محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب در این آئین با تأکید بر ضرورت «خدمت بی‌منت و جهادی» در دستگاه‌های اجرایی، نخستین اولویت مدیران را بهبود نحوه خدمات‌دهی به مردم و کاهش بروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: رؤسای ادارات باید با رویکردی جهادی در رفع مشکلات و موانع پیش‌قدم باشند.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب در شهرستان، خواستار پیگیری جدی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها شد.

فرماندار بناب در پایان بر تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد.