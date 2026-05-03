تعویق برگزاری اختتامیه جایزه نخبگانی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حیدر ارشدی گفت: باتوجه به وضعیت ویژه کشور به دلیل تجاوز ددمنشانه دشمنان به ایران عزیز؛ برگزاری آیین اختتامیه شصت و چهارمین سال جایزه البرز نخبگانی در زمان مقرر به تعویق افتاد و در ماه‌های آینده متناسب با شرایط کشور، درخصوص زمان و نحوه برگزاری این مراسم، تصمیم‌گیری خواهد شد.

دبیرکل جایزه البرز با اشاره به تقویم زمان‌بندی جایزه البرز، اظهار کرد: موعد رسمی آیین اختتامیه جایزه البرز نخبگانی، مطابق روال سنوات اخیر، در روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه می‌باشد. بر همین اساس و طبق جدول زمان‌بندی فراخوان شصت و چهارمین سال جایزه البرز نیز مقرر بود مراسم پایانی جایزه البرز ۱۴۰۵ در نیمه اردیبهشت‌ماه برگزار شود و تمام فرآیندها نیز در بنیاد فرهنگی البرز مطابق همین تقویم پیش رفته بود که به دلیل تداوم شرایط خاص کشور در سال جاری، مراسم شصت و چهارمین سال جایزه البرز به تعویق افتاد.

ارشدی با بیان اینکه علی رغم محدودیت‌های ارتباطی ماه‌های اخیر، فرایند بررسی سوابق ثبت‌کنندگان در فراخوان و همچنین داوری و انتخاب برگزیدگان جایزه البرز ۱۴۰۵ در بخش‌های دانشجویان، طلاب، فناوران، پژوهشگر جوان و دانشمندان از سوی دبیرخانه علمی جایزه البرز و با همراهی جمعی از اساتید ممتاز حوزه و دانشگاه، به پایان رسیده است، گفت: دبیرخانه اجرایی جایزه البرز نیز مشابه هر سال، آمادگی کامل برای برگزاری این مراسم در موعد مقرر را داشت ولی شرایط ویژه کشور، بنیاد فرهنگی البرز را بر آن داشت تا برگزاری آن را به زمان مناسب موکول نماید.

دبیرکل جایزه البرز با اشاره به مشخص شدن اسامی منتخبین در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: براساس تقویم اجرایی، اسامی نفرات برتر و برگزیدگان جایزه البرز در هر دوره، حداکثر دو هفته پیش از آیین اختتامیه جایزه البرز به اطلاع منتخبین رسانده می شود. در سال جاری نیز، با مشخص شدن زمان قطعی مراسم پایانی، اطلاع‌رسانی به برندگان انجام خواهد شد. از این رو از تمامی افراد راه یافته به مرحله داوری می خواهیم که از هر گونه تماس تلفنی یا حضوری مبنی بر اعلام نتیجه داوری و وضعیت برگزیدگی خود در لیست نفرات نهایی، خودداری نمایند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز در پایان ضمن آرزوی آرامش، امنیت و روزهایی روشن برای ایران عزیز، خاطر نشان ساخت: آیین اختتامیه جایزه البرز، فرصتی برای تکریم مقام عالمان و اندیشوران و نخبگان، و همچنین بستری جهت ترویج فرهنگ وقف علم و فناوری است. ازین رو امید داریم با پیروزی نهایی ایران عزیز در جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونی و برقراری شرایط پایدار در کشور، این رویداد ارزشمند را با همراهی خانواده بزرگ البرز و در شأن نخبگان عزیز کشورمان برگزار نماییم.