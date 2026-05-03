به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران که در جریان بازدید از آزمایشگاه‌ مقیم ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه بزرگراه طبقاتی بعثت(شهید آیت‌الله رئیسی) سخن می‌گفت، با بیان آنکه آسیب به آزمایشگاه اصلی این معاونت طی روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی رمضان، چالشی دشوار را پیش روی فعالیت پروژه‌های عمرانی پایتخت قرار داد، یادآور شد: بازیابی و جابجایی تجهیزات آزمایشگاهی و فعالیت مستمر آزمایشگاه‌های مقیم پروژه‌های عمرانی باعث شد روند ارائه خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت مصالح و اقدامات عمرانی حتی برای لحظه‌ای متوقف نشود.

وی از آزمایشگاه مقیم کارگاه عمرانی پروژه بعثت به عنوان یکی از همین مراکز فعال در جریان جنگ تحمیلی رمضان یاد و اضافه کرد: متخصصان و کارشناسان فعال در این آزمایشگاه، طی شدیدترین روزهای تجاوز نظامی دشمن نیز در محل کار خود حاضر شدند تا نمونه‌های اخذ شده بتنی، در موعد مقرر مورد سنجش قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، طی این بازدید ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه با کارکنان فعال در آزمایشگاه کارگاه عمرانی بزرگراه طبقاتی بعثت، هدف از انجام بازدید میدانی را قدردانی از تلاش‌های بی وقفه این دسته از کارشناسان طی روزهای جنگ تحمیلی و همچنین احصای نیازهای فنی کنترل کیفیت با هدف ارتقای بهره‌وری آزمایشگاه‌ها دانست.

خیرخواه در ادامه این بازدید میدانی که به اتفاق معاون ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و تنی چند از مدیران سازمان مشاور صورت پذیرفت به کارگاه مرکزی پروژه احداث بزرگراه طبقاتی بعثت رفت تا با کارشناسان آزمایشگاهی فعال در این بخش از پروژه نیز دیدار کند. همچنین در نشستی که با حضور نمایندگان پیمانکار پروژه برگزار شد، آخرین وضعیت اجرایی مورد پایش و بررسی قرار گرفت.