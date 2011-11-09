سه شعبه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در گلستان وجود دارد

بهمن تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدمات فنی و مهندسی این مجموعه شامل مطالعات و آزمایشات قبل از اجرای پروژهها، عملیات کنترل کیفی در حین اجرا و کنترل بعد از اجراست.
وی اظهار داشت: حضور در پروژههای مربوط به دستگاهها و سازمانهایی مانند اداره کل راه و ترابری، شرکت آب منطقهای، سازمان مسکن و شهرسازی، حوزه راهسازی استان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریهای استان، اداره کل نوسازی مدارس، سازمان تربیت بدنی و ... موجب سربلندی و افتخار ماست.
مدیرآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان یادآورشد: اهم پروژههایی که کنترل کیفی آن توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان صورت میپذیرد شامل نیروگاه گازی علیآباد، سد مخزنی کبودوال، بزرگراه گرگان-آزادشهر و کمربندی علیآباد است.
تقوی عنوان کرد: بزرگراه آزادشهر- مینودشت- گالیکش، جاده ویژه جنگل گلستان، تعریض محور آققلا- گنبد، تعریض محور کردکوی بندرترکمن و پروژه مسکن مهر سعدآباد گرگان از دیگر پروژه هاست.
مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گلستان افزود: پروژه مسکن مهر گنبد، عملیات آسفالتی پروژههای راهسازی استان گلستان، پروژههای عمرانی شهرداری گرگان و پروژههای عمرانی شهرداری علیآباد و گنبد کاووس از دیگر طرح هاست.
وی سد نرمال و جاده دسترسی به سد چایلی را از دیگر پروژه هایی برشمرد که نظارت روی آن صورت می گیرد.
تقوی بیان داشت: زمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان به عنوان یکی از مدیریتهای استانی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور است که از سال 1379 شروع به فعالیت کرده است.
وی گفت: به منظور تحقق هرچه بهتر کنترل کیفیت پروژههای عمرانی در استان گلستان، خدمات آزمایشگاهی گسترده ای را ارائه کرده و در اکثر پروژههای راهسازی، سدسازی، پل و ابنیه و پروژههای مسکن مهر حضور فعال دارد.
مدیرآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان افزود: همچنین با توجه به عضویت آزمایشگاه در شورای فنی استان و در راستای تاکیدات استاندار و معاونت امور عمرانی استانداری مبنی بر کنترل کیفی ساخت و سازها، آزمایشگاه نقش فعال و موثری در مقوله ارتقای کیفی پروژهها دارد.
وی بیان داشت: این آزمایشگاه با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و تجهیزات مدرن نسبت به انجام آزمایشات مورد نیار براساس استانداردهای بینالمللی و ملی اقدام کرده و در حال حاضر به عنوان توانمندترین و کاملترین مجموعه کنترل کیفی دولتی در ارائه خدمات تخصصی فعالیت می کند.
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