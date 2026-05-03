رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، «حجت‌الاسلام والمسلمین محمود خداوردی» را به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان منصوب کرد.

آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان ظهر امروز با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولان شهرستان در لردگان برگزار شد.

در بخشی از حکم انتصاب حجت‌الاسلام صالح آقابابایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خطاب به رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان آمده است: «انقلاب اسلامی حاصل بازخوانی اسلام با رویکرد سیاسی و اجتماعی بوده که از منبع اندیشه ناب امام خمینی (ره) جامعه ایران را سیراب نمود. اکنون ما میراث‌دار آن زحمات و در صورت عمل به وظیفه دینی، امتداد شجره طیبه‌ای خواهیم بود که با نفس پاک امام راحل غرس و با اندیشه ناب و خون شهیدان بارور شد.

بی‌شک اسلام لیبرال و اسلام متحجرین عافیت‌طلب، آفت مسیر اسلام ناب و انقلابی‌گری است. استحکام و استواری انقلاب اسلامی و خوشه‌چینی از این رخداد پرثمر و بسط ارزش‌های آن در سرتاسر عالم مستلزم فهم نظریه نظام انقلابی، تبیین و تبلیغ آن است.

نیل به این مهم جز از طریق گفتمان‌سازی، جریان‌سازی، شبکه‌سازی و جبهه‌سازی با بهره بردن از ظرفیت روحانیت معظم و فضلای ارجمند و ائمه جماعات محترم و طلاب و دانشجویان انقلابی و خوش‌فکر مقدور نمی‌باشد.»

یادآور می‌شود در این آیین از زحمات حجت‌الاسلام باقر بامیری رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان قدردانی به عمل آمد.