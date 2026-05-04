به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای اداری شهرستان مراوه‌تپه که به ریاست محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان برگزار شد، با تجلیل از خدمات مرحوم «حضرتقلی حاجیلی دوجی» فرماندار فقید این شهرستان، «خدایار سیفی» به عنوان سرپرست فرمانداری و «شریف کوسه غراوی» به عنوان سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری معرفی شدند. همچنین در اقدامی نمادین، فرزند فرماندار فقید به عنوان مشاور نوجوان فرماندار منصوب شد.

در این مراسم محمد حمیدی با اشاره به جایگاه خطیر خدمت در عرصه مدیریت اجرایی، آن را همسنگ مجاهدت در میدان‌های جهاد دانست و اظهار کرد: مدیران باید با روحیه‌ای جهادی و رویکردی مسئولانه، پاسخگوی فداکاری‌ها و مطالبات مردم باشند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان با رویکردی منفعت‌طلبانه در پی افزایش فشارها هستند، تنها راه مقابله، خدمت صادقانه، مستمر و بی‌وقفه به مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در ادامه با ترسیم اولویت‌های مدیریتی شهرستان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در فصل برداشت گندم تأکید کرد و گفت: مراکز خرید گندم باید در نزدیک‌ترین نقاط به مزارع مستقر شوند تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشاورزان جلوگیری شود.

وی همچنین بر تأمین آب شرب پایدار، اختصاص تانکر آب به مناطق دارای تنش و تعیین تکلیف جابه‌جایی روستاهای واقع در طرح سد چایلی تأکید و دستورات لازم را صادر کرد.

حمیدی با اشاره به چالش‌های حوزه آموزش، از وجود آمار نگران‌کننده بازماندگان از تحصیل خبر داد و خواستار تسریع در تکمیل پنج پروژه مدرسه‌سازی و احداث خوابگاه‌های شبانه‌روزی دخترانه شد و این اقدامات را سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده منطقه توصیف کرد.

وی همچنین با مخالفت صریح نسبت به انتقال اداره تأمین اجتماعی از مراوه‌تپه، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ماندگاری نیروی انسانی متخصص، از جمله احداث منازل سازمانی برای کارشناسان تأکید کرد.

معاون سیاسی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به سرپرست فرمانداری، اتخاذ تصمیمات قاطع در راستای منافع عمومی و پرهیز از مصلحت‌سنجی‌های غیرضروری را ضروری دانست و گفت: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت، باید با تقویت انسجام میان دستگاهی و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران، مسیر توسعه شهرستان را هموار سازد.

حمیدی با تأکید بر اهمیت وفاق و همدلی در مجموعه مدیریتی شهرستان، ابراز امیدواری کرد و گفت: تیم مدیریتی جدید با انسجام و هم‌افزایی، پروژه‌های آغاز شده در دوره فرماندار فقید را با سرعت و کیفیت به سرانجام برساند تا آثار آن در زندگی مردم به‌صورت ملموس نمایان شود.