دلایل خستگی مفرط در بارداری

غنچه گل دیور، ماما در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره خستگی در دوران بارداری، اظهار کرد: خستگی شدید در سه ماهه اول عمدتاً ناشی از افزایش شدید هورمون پروژسترون است. بدن در این ماهها در حال تطبیق با تغییرات هورمونی جدید است که این موضوع باعث احساس خوابآلودگی و خستگی میشود.
وی در خصوص نگرانی مادران افزود: این حالت معمولاً طبیعی است و جای نگرانی ندارد. اگرچه نمیتوان آن را قطعیترین نشانه سلامت بارداری دانست، اما به عنوان یک تغییر فیزیولوژیک رایج، خطرناک تلقی نمیشود.
دیور در خصوص سبک زندگی توصیههای داشت و گفت: نیاز به خوابیدن در طول روز نباید فراموش شود و معمولاً با حدود ۸ تا ۱۰ ساعت خواب شبانه برطرف میشود. خوابیدن بیش از حد در روز توصیه نمیشود، زیرا ممکن است الگوی خواب شبانه را مختل کند.
وی درباره تغذیه، بیان کرد: تغذیه جادویی برای رفع خستگی هورمونی وجود ندارد. توصیه میشود مادران از یک رژیم غذایی متعادل و متنوع استفاده کنند که شامل میوهها و سبزیجات باشد. مصرف ویتامینها میتواند به بهبود سطح انرژی و سرحالی کمک کند، اما جایگزین تغییرات هورمونی نیست.
این ماما درباره ورزش کردن در بارداری گفت: پیادهروی سبک به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز میتواند به کاهش خستگی و بهبود گردش خون کمک کند. این توصیه مشروط بر آن است که مادر منع پزشکی مانند مشکلات قلبی یا ریسکهای خاص بارداری نداشته باشد.
وی ادامه داد: نوشیدن آب کافی به کاهش خستگی کمک میکند. با این حال، افراط در مصرف آب بیش از ۱۰ تا ۱۲ لیوان در روز میتواند منجر به مشکلاتی مانند تکرر ادرار و شبادراری شود که خود باعث اختلال در خواب شبانه و افزایش خستگی روزانه میشود.
دیور در خصوص الگوی خستگی در طول بارداری گفت: در سه ماهه اول، خستگی عمدتاً هورمونی است. در سه ماهه آخر، خستگی بیشتر ناشی از عوامل فیزیکی است: سنگینی شکم، فشار بر دیافراگم (تنگی نفس)، رفلاکس معده و تکرر ادرار که باعث بیخوابی شبانه میشود.
وی به تفاوت در بارداریها اشاره کرد و افزود: هر بارداری منحصربهفرد است. تجربه نشان میدهد که دو بارداری هرگز کاملاً مشابه نیستند، حتی اگر جنسیت فرزند یکسان باشد. مقایسه بارداریهای مختلف یا مقایسه با سایرین کار درستی نیست و شدت خستگی در هر بارداری میتواند متفاوت باشد.
این ماما اظهار کرد: اگر خستگی با تغییرات هورمونی معمولی تطابق ندارد یا بسیار شدید است، باید بررسیهای پزشکی انجام شود.
عواملی چون کمخونی (فقر آهن)، اختلالات تیروئید، مشکلات قلبی و اختلالات هورمونی دیگر میتوانند باعث خستگی مفرط شوند.
