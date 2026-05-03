۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

همتی: بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها را نمی‌دهد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل رشد نقدینگی و تشدید نظارت بر بانک‌ها برای مهار تورم همچنان در اولویت بانک مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها را نمی‌دهد. همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از ضرورت‌های امروز دانست و تصریح کرد: هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و رشد نقدینگی به صورت روزانه تحت مدیریت قرار دارد.

وی همچنین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی با برنامه‌ریزی مدون و با توجه به نیازهای کشور، سیاست تخصیص هدفمند ارز را دنبال می‌کند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات بانک مرکزی از جمله پیاده‌سازی چک الکترونیک، کنترل بازار ارز و تاکید بر نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موضوع پدافند غیرعامل را مثبت ارزیابی کردند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      آقای همتی از زمانی که آمدید، ارزشی دیگه برای پول ملی نگذاشتید. چرا باید امثال این افراد که هیچ کاری بلد نیستند در اداره کشور نقش داشته باشند. گناه مردم چیه ؟
    • فرشید IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      تا اینجا که در کنترل تورم واقعا موفق بودید🤣
    • ناشناس IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      از دوره آقای روحانی تا الان ریل اقتصاد هیچ تغییری نکرده در واقع بدتر شده بهتر نشده
    • کاظمیان IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      تصمیم ها غلط ایشان تمامی ندارد از پروژه گرانسازی ایشان تا تصمیم اشتباه در کاهش نرخ بهره بین بانکی !! اونم در چنین شرایط کشور !!! که منجر به جهش ارز و طلا و به تبع ان تورم بر همه کالا ها شده !

