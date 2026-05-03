به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها را نمی‌دهد. همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از ضرورت‌های امروز دانست و تصریح کرد: هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و رشد نقدینگی به صورت روزانه تحت مدیریت قرار دارد.

وی همچنین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی با برنامه‌ریزی مدون و با توجه به نیازهای کشور، سیاست تخصیص هدفمند ارز را دنبال می‌کند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات بانک مرکزی از جمله پیاده‌سازی چک الکترونیک، کنترل بازار ارز و تاکید بر نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موضوع پدافند غیرعامل را مثبت ارزیابی کردند.