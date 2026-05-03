فراخوان صندوق بازنشستگی کشوری برای قرارداد با بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در رویکردی جدید و با هدف افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خدمات درمانی، نشست مشترک کارگروه بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری با حضور مدیران ارشد صندوق، نمایندگان کانون‌های بازنشستگی و چند شرکت بیمه‌ای برگزار شد، در این نشست، ابعاد فنی، حقوقی و اسناد مناقصه بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ جهت افزایش مشارکت شرکت‌های بیمه‌گر مورد واکاوی قرار گرفت.

این نشست با حضور مرتضایی‌فر (عضو هیات مدیره صندوق)، حشمت‌الله سلیمانی (معاون توسعه مدیریت و منابع)، حمیدرضا شیخی (مدیرکل خدمات رفاهی) و جمعی از منتخبین کانون‌های بازنشستگی و مدیران چند شرکت بیمه‌ای کشور برگزار شد.

در این جلسه، برای نخستین بار با هدف شفافیت کامل و رفع ابهامات فنی، از تمامی شرکت‌های توانمند بیمه‌گر دعوت به عمل آمد تا پیش از نهایی شدن فرایند تجدید مناقصه، اسناد و مستندات را بررسی و پرسش‌های خود را مطرح کنند، این اقدام با هدف تبادل دقیق اطلاعات جهت افزایش میزان مشارکت شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه قرارداد بیمه تکمیلی درمان انجام شد.

در بخش دیگری از این نشست، ابعاد حقوقی و فنی قرارداد جدید بیمه تکمیلی نیز مورد بحث قرار گرفت؛ بویژه توانمندی در ارائه خدمات و پذیرش شرایط فنی مندرج در اسناد مناقصه به عنوان اولویت صندوق بازنشستگی کشوری در قرارداد جدید مورد تاکید قرار گرفت.

نمایندگان کانون‌های بازنشستگی حاضر در جلسه نیز به بیان دغدغه‌های اصلی جامعه بازنشستگان پرداختند. «پرداخت به موقع تعهدات مالی به مراکز درمانی جهت جلوگیری از توقف خدمات» اصلی‌ترین خواسته نمایندگان بازنشستگان از شرکت‌های بیمه‌گر بود.

مسئولان صندوق بازنشستگی در این نشست نیز برخی شرایط مدنظر برای انتخاب بیمه‌گر برتر از جمله تقویت زیرساخت‌های الکترونیک و لزوم بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند برای تسریع در ارزیابی خسارت؛ افزایش مراکز ارزیابی و ضرورت گسترش شعب و مراکز رسیدگی به خسارت در سراسر کشور و همچنین توسعه مراکز طرف قرارداد و لزوم انعقاد قرارداد با مراکز درمانی معتبر و تراز اول برای سهولت دسترسی بازنشستگان اعلام کردند.

در پایان مقرر شد شرکت‌های بیمه‌ای پس از بررسی نهایی اسناد و رفع ابهامات مطرح شده در این جلسه مشورتی، پیشنهادات خود را در چارچوب مناقصه عمومی به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه دهند.