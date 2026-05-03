به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم پور ملکشاه ظهر یکشنبه گفت‌وگو با خبرنگاران از رشد اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد که این افزایش در حوزه اعتبارات هزینه‌ای به‌ویژه محسوس بوده است.

کریم‌پور با اشاره به الزامات جدید در مدیریت منابع مالی، گفت: با وجود رشد اعتبارات، استان همچنان نیازمند منابع جدیدی برای تجهیز برنامه‌های ملی و تأمین بخشی از اعتبارات از منابع داخلی دستگاه‌ها برای تحقق اهداف استانی است.

وی افزود: در کنار چالش‌های ملی، استان مازندران نیز با مشکلات خاص خود در زمینه خدمت‌رسانی به جمعیت در حال رشد و آسیب‌دیدگان از بحران‌ها مواجه است.

کریم‌پور به اولویت‌های اصلی استان در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: حل مسائل زیربنایی از جمله توسعه فاضلاب، کاهش تنش‌های آبی و بهبود سیستم‌های آبرسانی در رأس برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

او همچنین یادآور شد که تمامی پروژه‌ها با توجه به سند آمایش سرزمین مورد بررسی قرار می‌گیرند و نقص‌ها و اشکالات این سند به‌منظور بازنگری در دستور کار شورای آمایش استان قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطرنشان کرد:تقویت زیرساخت‌های ضروری و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه استان، اولویت اصلی برنامه‌ریزی‌های سال ۱۴۰۵ خواهد بود.