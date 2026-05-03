  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

پروژه‌های عمرانی مازندران براساس سند آمایش سرزمین بررسی می شوند

پروژه‌های عمرانی مازندران براساس سند آمایش سرزمین بررسی می شوند

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: تمامی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با توجه به سند آمایش سرزمین مورد بررسی قرار می‌گیرند و نقص‌ها و اشکالات این سند رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم پور ملکشاه ظهر یکشنبه گفت‌وگو با خبرنگاران از رشد اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد که این افزایش در حوزه اعتبارات هزینه‌ای به‌ویژه محسوس بوده است.

کریم‌پور با اشاره به الزامات جدید در مدیریت منابع مالی، گفت: با وجود رشد اعتبارات، استان همچنان نیازمند منابع جدیدی برای تجهیز برنامه‌های ملی و تأمین بخشی از اعتبارات از منابع داخلی دستگاه‌ها برای تحقق اهداف استانی است.

وی افزود: در کنار چالش‌های ملی، استان مازندران نیز با مشکلات خاص خود در زمینه خدمت‌رسانی به جمعیت در حال رشد و آسیب‌دیدگان از بحران‌ها مواجه است.

کریم‌پور به اولویت‌های اصلی استان در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: حل مسائل زیربنایی از جمله توسعه فاضلاب، کاهش تنش‌های آبی و بهبود سیستم‌های آبرسانی در رأس برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

او همچنین یادآور شد که تمامی پروژه‌ها با توجه به سند آمایش سرزمین مورد بررسی قرار می‌گیرند و نقص‌ها و اشکالات این سند به‌منظور بازنگری در دستور کار شورای آمایش استان قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطرنشان کرد:تقویت زیرساخت‌های ضروری و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه استان، اولویت اصلی برنامه‌ریزی‌های سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

کد مطلب 6818714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها