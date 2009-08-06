گلستان قطب فناوری اطلاعات کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان در استانداری افزود: این طرح از جمله ساختار سند آمایش استان بوده که 15 راهبرد توسعه استان تدوین شد.

وی اظهار داشت: حفظ هویت وحدت ملی و انسجام اسلامی، توسعه همه جانبه و ساختار فناوری اطلاعات و تبدیل اشتغال به یکی از قطبهای مهم فناوری اطلاعات کشور با ایفای نقشی فرا منطقه ای در تقسیم کار و ملی سرزمین از مهمترین راهبردهای آمایش استان است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این سند برنامه های توسعه ای از نگاه ساختاری درافق چشم انداز 20 ساله ترسیم خواهد شد.

به گفته محمودزاده، فقر زدایی، تعدیل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در قلمرو استان، آموزش، تجهیز و حفاظت از منابع انسانی، تامین اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت، حفاظت از منابع طبیعی، تعادلهای زیست محیطی و ... از دیگر راهبردهای توسعه استان است.

استاندار گلستان بیان داشت: ساختار توسعه استان بر مبنای فضای آتی در افق طرح سال 1405 ارائه شد و بر مبنای سه زیر فصل تجهیز منابع محیط، ساختار اقتصادی، فعالیت ساماندهی و نظام استقرار که شامل نظام استقرار سکونت و فعالیت زیربنایی است به تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان رسید.

وی یادآورشد: در آینده نزدیک برنامه عملیاتی طرح برای تحقق ساختار ارائه شده به شورای برنامه ریزی استان ارسال می شود.

محمودزاده با اشاره به اینکه مباحث فرهنگی و نحوه تاثیرگذاری آن باید در این سند بیش از بیش دیده شود، افزود: فرهنگهای بومی استان باید در مباحث فرهنگی این سند مد نظر قرار گیرد.

وی از مدیران دستگاه های استان خواست با در نظر گرفتن موضوع بخشی خود به صورت جمعی اهداف استان را در سند آمایش مد نظر قرار دهند و ظرف دو هفته نقطه نظرات خود را به معاونت برنامه ریزی ارسال کنند.