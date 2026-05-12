عبدالعظیم فریدون، مدیرعامل انتشارات محراب قلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره حضور این انتشارات در نمایشگاه مجازی کتاب امسال گفت: برخلاف سال گذشته، در آیین‌نامه امسال گفته شده که بخشی از هزینه پست باید توسط ناشر پرداخت شود. درباره کتاب‌های کم‌قیمت مثلاً کتاب‌هایی که زیر 300 هزار تومان قیمت دارند، اگر ناشر بخواهد هزینه پست، بسته‌بندی و پاکت را هم پرداخت کند، در مواردی عملاً باید چیزی در حدود ۱۱۰ درصد تخفیف بدهد. به همین دلیل هنوز تکلیف مشخص نیست و نمی‌توانیم بگوییم به‌طور کلی با چند عنوان در نمایشگاه حضور خواهیم داشت.

او ادامه داد: این مسئله فقط مربوط به انتشارات ما نیست و بسیاری از ناشران ممکن است نتوانند با این شرایط در نمایشگاه شرکت کنند. اگر آیین‌نامه وزارت ارشاد اصلاح شود و شرایط مانند سال‌های گذشته باشد، ما حدود چهارصد عنوان کتاب در نمایشگاه عرضه خواهیم کرد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، هنوز مشخص نیست با چند عنوان حضور پیدا کنیم.

مدیرعامل انتشارات محراب قلم با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: در نهایت، این شرایط به کودکان آسیب می‌زند؛ به‌ویژه کودکانی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند و می‌خواهند کتاب‌های مناسب تهیه کنند، زیرا دسترسی آن‌ها دشوارتر خواهد شد.

فریدون درباره رسالت ناشران کودک در شرایط فعلی نیز گفت: رسالت ما این است که تا حد امکان کتاب را، حتی در حالت حداقلی، به دست بچه‌ها برسانیم؛ اما برای بخش خصوصی منطقی نیست که علاوه‌بر ارائه کتاب، هزینه اضافی هم پرداخت کند. البته ممکن است در برخی موارد برای مناطق محروم کتاب را به‌صورت هدیه ارسال کنیم، اما این موضوع بحث جداگانه‌ای است.

با گرانی کاغذ و افزایش هزینه‌ها، تولید کتاب بسیار سخت شده است

به گفته او، تولید کتاب کودک نیز در شرایط امروز با دشواری‌های جدی روبه‌روست. عبدالعظیم فریدون در این‌باره توضیح داد: با گرانی کاغذ و افزایش هزینه‌ها، تولید کتاب بسیار سخت شده است. حتی اگر از کتاب‌های قدیمی‌مان هم عرضه کنیم، فروش هر 10 کتاب در نهایت شاید امکان تولید یک یا دو کتاب جدید را برای ما فراهم کند. بااین‌حال، طبق آیین‌نامه امسال نمایشگاه، حتی برای همین مقدار عرضه نیز باید هزینه‌ای از جیب ناشر پرداخت شود.

مدیرعامل انتشارات محراب قلم به انتظارات و توقعات خود به‌عنوان یک ناشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه امسال نمایشگاه فیزیکی هم برگزار نمی‌شود، پیشنهاد دادیم همان‌طور که در سال‌های گذشته برای نمایشگاه مجازی بودجه‌ای در نظر گرفته می‌شد و مبلغی هم برای بحث هزینه پست و ارسال کتاب در نظر گرفته شده بود، امسال نیز هزینه پست کتاب‌هایی که زیر ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارند رایگان شود.

او افزود: در حال حاضر گفته می‌شود ناشر باید حدود ۱۵ درصد تخفیف بدهد و ۵ درصد هم به وزارت ارشاد پرداخت کند؛ یعنی در مجموع ۲۰ درصد. وقتی این رقم را کنار هزینه‌های پست و بسته‌بندی بگذاریم، مثلاً برای یک کتاب ۱۵۰ هزار تومانی ممکن است حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه دیگر هم به ناشر تحمیل شود. در چنین شرایطی عملاً ناشر علاوه‌بر اینکه سودی از فروش کتاب نمی‌کند، در مواردی باید هزینه اضافی هم از جیب خود پرداخت کند.

او درباره امتیازات خریداران از نمایشگاه مجازی کتاب نسبت به شرایط غیرنمایشگاهی نیز گفت: مخاطبان در نمایشگاه حدود ۲۵ درصد تخفیف دریافت می‌کنند. قیمت بسیاری از کتاب‌ها نیز براساس قیمت‌های سال گذشته است و هزینه پست را هم پرداخت نمی‌کنند. برای مثال اگر خریدار بخواهد یک کتاب ۱۵۰ هزار تومانی را به‌صورت عادی تهیه کند، ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار تومان هزینه پست هم بپردازد و در مجموع حدود ۲۵۰ هزار تومان هزینه کند؛ اما اگر همان کتاب را از طریق نمایشگاه بخرد، حدود ۴۰ هزار تومان هم ارزان‌تر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود ۱۱۰ هزار تومان برایش هزینه خواهد داشت.

مدیرعامل انتشارات محراب قلم در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره گلایه برخی ناشران از مجازی‌بودن نمایشگاه گفت: به نظر می‌رسد بخش زیادی از این گلایه‌ها به همین هزینه‌ها برمی‌گردد. بااین‌حال، به نظر من در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت موجود، برگزاری نمایشگاه به‌صورت مجازی تصمیم منطقی‌تری است، زیرا سلامت مردم باید در اولویت باشد.

او در عین حال تأکید کرد: مسئله اصلی این است که به نظر می‌رسد در تدوین برخی آیین‌نامه‌ها با بدنه نشر مشورت کافی نشده و از منظر ناشران به موضوع نگاه نشده است. ما و برخی دیگر از ناشران چه به‌صورت حضوری و چه مکتوب، تذکر داده‌ایم و گفته‌ایم این شرایط برای بخش کودک مشکل ایجاد می‌کند.

فریدون در پایان گفت: ناشران همواره همراه مردم بوده‌اند و نگاه فرهنگی دارند و صرفاً با رویکرد سود و کسب‌وکار فعالیت نمی‌کنند. بنابراین انتظار این است که مسئولان وزارت ارشاد پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، دغدغه‌های ناشران را بشنوند و سپس درباره مقررات تصمیم‌گیری کنند.