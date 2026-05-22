فاطمه سلیمانی ازندریانی، نویسنده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران اظهار کرد: نمایشگاه کتاب یکی از مسیرهایی است که می‌تواند به ناشران در تأمین نقدینگی کمک کند. البته در مقابل، برخی معتقدند برگزاری نمایشگاه به زیان کتاب‌فروشان است و حتی باید تعطیل شود یا کارکرد آن تغییر کند، اما در شرایط فعلی اقتصادی، ناشران ناچارند برای فروش کتاب از این بستر استفاده کنند؛ به شرط آن‌که امکان خرید برای مخاطب وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مزیت دسترسی در این رویداد افزود: فروش مجازی کتاب وابسته به اینترنت بین‌الملل نیست و با بستر داخلی نیز امکان‌پذیر است. همچنین این شیوه برای مخاطبان شهرستانی که دسترسی محدودی به کتاب‌فروشی‌ها دارند، فرصت مناسبی فراهم می‌کند.

این نویسنده ادامه داد: با این حال، فرصت‌های معرفی آثار در نمایشگاه مجازی محدود است. نویسندگان نوقلم معمولاً در رویدادهایی مانند رونمایی کتاب بیشتر دیده می‌شوند و نمایشگاه مجازی عمدتاً کارکرد فروش دارد و امکان معرفی گسترده آثار در آن کمتر است.

سلیمانی ازندریانی با اشاره به کارکرد فرهنگی نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب در واقع نوعی «سال نو اهل کتاب» محسوب می‌شود؛ فضایی که در آن نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود، دیدارها تازه می‌شود و امکان شکل‌گیری همکاری میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان به وجود می‌آید. در نمایشگاه مجازی بخش زیادی از این تعاملات از دست می‌رود و فضا بیشتر به یک بستر فروش محدود می‌شود.

وی درباره چالش‌های فنی این رویداد نیز بیان کرد: یکی از مشکلات، دشواری ثبت‌نام در سامانه است؛ هرچند پس از ثبت‌نام اولیه، امکان استفاده سالانه از همان حساب وجود دارد. همچنین نبود ویترین کتاب‌ها باعث می‌شود مخاطب کمتر با آثار جدید آشنا شود و بیشتر بر اساس فهرست خرید انتخاب کند؛ در حالی که در نمایشگاه حضوری امکان مشاهده و ورق زدن کتاب‌ها وجود دارد.

این نویسنده افزود: پراکندگی سفارش‌ها نیز از دیگر مشکلات است؛ وقتی مخاطب از چند ناشر خرید می‌کند، بسته‌ها جداگانه ارسال می‌شوند و این موضوع هم فرایند را دشوار می‌کند و هم باعث زحمت برای پست و مخاطب می‌شود و دائم باید منتظر بسته پستی باشیم ... حتی گاهی آسیب‌دیدگی کتاب‌ها در حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یک مشکل مطرح است.

سلیمانی ازندریانی در پایان درباره شعارهای نمایشگاه گفت: زمانی می‌توان نسبت به یک شعار انتقاد کرد که خودمان بتوانیم جایگزین بهتری ارائه دهیم. با توجه به شرایط موجود نیز تقویت نگاه ملی در این دوره قابل درک است و شعار امسال در همین راستا تعریف شده است.