به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت خام چهار عضو کلیدی اوپک در خلیج فارس شامل عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت، در بازه یکماهه با کاهشی بیسابقه روبهرو شده است.
طبق دادههای اوپک، مجموع تولید این چهار کشور از ۲۰.۳۱ میلیون بشکه در روز در فوریه ۲۰۲۶ به ۱۲.۵۳ میلیون بشکه در مارس ۲۰۲۶ کاهش یافته که نشاندهنده افت ۷.۷۸ میلیون بشکهای معادل حدود ۳۸ درصد در مدت یک ماه است.
جزئیات کاهش تولید به تفکیک کشورها به شرح زیر است:
- عراق: با افت ۲.۵۶ میلیون بشکهای، تولید از ۴.۱۹ به ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز رسیده و کاهش ۶۱ درصدی را ثبت کرده است.
- کویت: تولید از ۲.۵۸ به ۱.۲۱ میلیون بشکه سقوط کرده و کاهش ۵۳ درصدی را نشان میدهد.
- امارات: تولید از ۳.۴۲ به ۱.۸۹ میلیون بشکه کاهش یافته که معادل ۴۵ درصد کمتر از ماه قبل است.
- عربستان سعودی: با کاهش ۲.۳۱ میلیون بشکهای، تولید به ۷.۸ میلیون بشکه در روز رسیده و کاهش ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس پیشبینیها، به دلیل ادامه انسداد تنگه هرمز و تداوم تنشهای منطقهای، کاهش تولید نفت کشورهای خلیج فارس در ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت. گزارشهای اخیر از صفر شدن صادرات نفت خام کویت در آوریل حکایت دارد و انتظار میرود تولید نفت این کشورها باز هم کاهش یابد.
