۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

کرملین: وضعیت تنگه هرمز باعث کمبود شدید نفت در بازار جهانی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: به دلیل وضعیت تنگه هرمز، در حال حاضر نفت در بازار جهانی بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه سپس ادامه داد: اگر صادرات نفت روسیه به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین کاهش یابد، قیمت نفت در بازار جهانی می‌ تواند حتی بیشتر افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روسای جمهور روسیه و آمریکا، ارزیابی مشابهی از اقدامات رژیم کی‌یف دارند. برای ما دستیابی به اهدافمان از طریق توافق صلح اولویت دارد؛ اما اگر کی‌ یف تمایلی به این کار نداشته باشد، ما از طریق عملیات ویژه نظامی به اهدافمان دست خواهیم یافت.

