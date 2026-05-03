به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران اقتصادی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند جنگ در خاورمیانه تهدیدی فزاینده برای امنیت انرژی جهانی است و رشد منطقه را به‌طور قابل‌توجهی کُند می‌کند.

شورای جامعه اقتصادی آسه‌آن اعلام کرد: ما نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم که اختلال‌های کنونی در مسیرهای دریایی اصلی به‌ویژه تنگه هرمز، گذرگاه حدود یک‌چهارم صادرات نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان و بیش از ۸۰ درصد محموله‌های صاداراتی به مقصد آسیا، خطرهای شدیدی را برای امنیت انرژی جهانی ایجاد می‌کند و سبب نوسان‌های مداوم در قیمت نفت و ال‌ان‌جی و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و لجستیک می‌شود.

آسه‌آن اعلام کرد که افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل به سامانه‌های مربوط به مواد غذایی ازجمله افزایش قیمت کود و اختلال‌های احتمالی در زنجیره‌های تأمین کود دامن می‌زند.

به گفته وزیران اقتصادی آسه‌آن، هزینه زندگی در سراسر این منطقه در حال افزایش است و خانواده‌های کم‌درآمد و مشاغل کوچک بیشترین آسیب را دیده‌اند.

وزیران اقتصادی کشورهای عضو آسه‌آن بر تعهد خود برای جلوگیری از موانع تجاری غیرضروری و اقدام‌های غیرتعرفه‌ای به‌ویژه در زمینه نهاده‌های غذایی و انرژی، در دوره‌های بحران تأکید کردند.

آنها متعهد شدند که زیرساخت‌های تجاری مانند مرزهای زمینی، فرودگاه‌ها و بندرها را برای حفظ جریان کالاهای اساسی باز نگه دارند.

آسه‌آن همچنین به پیشنهادهایی برای بررسی ذخیره‌سازی نفت در این منطقه اشاره کرد.

وزیران اقتصاد آسه‌آن توافق کردند که هماهنگی با مؤسسات مالی جهان را برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی منطقه تقویت کنند.