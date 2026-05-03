به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، عصر یکشنبه در جلسه بزرگداشت روز معلم که در سالن غدیر شهرستان سیریک برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در شکلدهی به فرهنگ جوامع، گفت: معلمان بهعنوان الگوهای فرهنگی، نقشی بیبدیل در انتقال ارزشها و باورهای اجتماعی به نسل آینده ایفا میکنند.
وی افزود: فرهنگ هر جامعهای توسط نظام آموزشی ساخته میشود و معلمان در این مسیر، نقشی حیاتی و تعیینکننده دارند.
ضیایی با اشاره به تلاشهای معلمان در ایجاد محیطی پویا، خلاق و پرورشدهنده برای دانشآموزان، بیان کرد: این مجاهدتها زمینهساز رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان این مرزوبوم است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بر لزوم حمایت همهجانبه جامعه و مسئولان از معلمان بهعنوان پایهگذاران فرهنگ و هویت ملی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به وضعیت معیشتی و شرایط کاری این قشر زحمتکش شد.
ضیایی با بیان اینکه «تعلیم و تربیت خود را مدیون استاد مطهری هستیم و منطق و آزاداندیشی را از ایشان آموختهایم»، اظهار داشت: امسال سالروز معلم را در حالی آغاز میکنیم که با دو غم بزرگ روبهرو هستیم؛ شهادت امام شهیدمان و اندوه ازدسترفتن ۲۶ نفر از معلمان و کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب.
وی ادامه داد: اگر حمایتهای رهبر شهید از معلمان نبود، امروز شاهد این میزان پیشرفت در آموزش نبودیم. ایشان همواره تأکید داشتند که باید چهرهنگاری از معلمان انجام دهیم و گفتمان آموزشوپرورش را در اولویت قرار دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه فرمایشات رهبر شهید برای ما حجت است، تصریح کرد: باید در برابر معلم خضوع کنیم، چراکه یادگیری از او، بندگی و فروتنی میآورد؛ خضوع در برابر معلم به معنای تسلیم شدن در برابر علم است.
وی افزود: ما معلمان با واژهها و گزارهها زندگی میکنیم و روحمان زمانی شکوفا میشود که دانشآموزی شاد را میبینیم.
ضیایی با بیان اینکه اولین معلم، خداوند است، خاطرنشان کرد: در دوران جاهلیت، انسانهای نادان دختران را زندهبهگور میکردند و پیامبر اسلام (ص) معلم آن قوم بود و تعلیم و تربیت را به آنان آموخت.
وی همچنین با تأکید بر اینکه معلمان نیاز به تجلیل دستوری ندارند، گفت: نه تنها معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب دانشآموزان خود را در آغوش داشتند، بلکه اکنون همه معلمان، دانشآموزان خود را در آغوش دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودککش میخواهند با زور و تهدید، وجود خود را تثبیت کنند.
وی افزود: حاکمان عرب سازشکار در دستور کار خود، عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را قرار دادهاند، اما رزمندگان ایران این هیمنه پوشالی را شکستند و فرو ریختند و تمام مسلمانان جهان این اقدام ایران را تحسین کردند.
ضیایی با بیان اینکه مردم شریف ایران هرگز فرش قرمز برای هیچ قدرتی پهن نکردهاند، اظهار داشت: همه مردم ایران از شیعه و سنی، پیر و جوان، در این جنگ در کنار رزمندگان بودهاند و این حمایتها نباید پنهان بماند.
وی نتیجه این جنگ را نمایش قدرت ایران دانست و گفت: قدرت ایران، همان قدرت دین است که از فرهنگ نبوی میشنویم؛ مرگ برای ما افتخار است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تأکید کرد: در طول تاریخ ایران، مبارزات زیادی داشتهایم، اما پیش از انقلاب اسلامی هرگز چنین انسجام و اتحادی در برابر ظلم نداشتیم و این انقلاب بود که ما را به اتحاد ملی رساند.
وی ادامه داد: جامعه ایران همراه با معلمان در برابر این دو اندوه ایستادگی کرد و اراده و صبر خود را به دنیا مخابره نمود و همین خون شهداست که موجب عزت و سربلندی ایران شده است.
ضیایی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا کرده است، تصریح کرد: باید از شعار فاصله بگیریم؛ اگر مدیری خود را در ذیل آموزش و پرورش میبیند، باید چنین پای کار باشد.
وی خطاب به مدیران و شورای آموزش و پرورش شهرستانها گفت: برای آموزش و پرورش ظرفیتسازی کنید و ببینید چگونه میتوان از ظرفیتهای شهرستان در راستای اهداف آموزشی بهره برد.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه مدیر موفق باید توسعه متوازن را مدنظر داشته باشد، اظهار کرد: هر کاری که برای توسعه آموزشی لازم است، باید انجام شود.
وی فرهنگ را به چسبی تشبیه کرد که افراد را کنار هم نگه میدارد و گفت: فرهنگ هر جامعهای را آموزش و پرورش میسازد.
ضیایی با تأکید بر اینکه نظام بزرگ آموزش و پرورش به کمک تمام جامعه و ملت نیاز دارد، افزود: پوشش تحصیلی در منطقه سیریک در سطح استان بالاست، بنابراین همه باید مشارکت داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در دوران جنگ نیز از آموزش کودکان غافل نمیمانیم. نظارتهای زیادی در این زمینه داشتهایم و به مدیران تأکید کردهایم در مناطقی که اینترنت و امکان کلاسهای مجازی وجود ندارد، حضور بیشتری داشته باشند. اکنون زمان ایثار و برنامهریزی است. از تمام معلمان تشکر میکنم؛ شما جان ما را شکل میدهید و بهترین تشکر، لبخند رضایت دانشآموزان است.
