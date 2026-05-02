نواخته شدن زنگ سپاس در دبستان شجره طیبه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال جامعه معلمان کشور این هفته را با قلبی مالامال از درد در حجران معلم بزرگ انقلاب اسلامی، قائد شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای، گرامی می‌دارند.

ضیایی افزود: شهید امام خامنه‌ای اردیبهشت ۱۴۰۴ در دیدار با معلمان، بر چهره نگاری شایسته از مقام والای معلم تاکید کردند و فرمودند: هرگونه هزینه در آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای ساختن و توسعه آینده این کشور است.

وی گفت: امروز برای اجرای فرمایشات ۳۷ ساله امام شهیدمان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که از مطالبات ایشان بود تلاش می‌کنیم تا با سرعت بیشتر اجرا شود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اکنون در قتلگاه کودکان و دانش آموزانی هستیم که سند جنایت اسرائیل غاصب و آمریکای جنایت کار است که تا ابد در دل همه انسان‌های آزاده تاریخ و جهان باقی خواهد ماند.

ضیایی افزود: میناب شهر مقاومت و مدرسه شجره طیبه سند مظلومیت و اوج ذلت دشمنان است.

وی گفت: ۲۶ معلم در این جنایت جان خود را از دست دادند تا چتری برای آینده سازان این مملکت باشند، معلمانی که در آغوش هر کدام چند دانش آموز شهید هم وجود داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: به برکت خون شهدای بزرگ نابودی اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار، و عزت و پیروزی رزمندگان اسلام را شاهد هستیم.

ضیایی افزود: خون شهدا میناب اراده رزمندگان انقلاب، مدافعان وطن و مردم را در حمایت و انسجام مضاعف نموده و این شب‌های حضور به همین جهت است.

وی گفت: ریشه مقاومت و صبوری خانواده‌های دانش آموزان در فرهنگ عاشورایی این سرزمین است.