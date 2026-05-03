به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در شورای هماهنگی روابطعمومیهای لرستان با اشاره به دستورالعمل شورای اطلاعرسانی دولت در خصوص تهیه مستند جنگ رمضان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: این مستند یک مسئولیت تاریخی و اجتماعی در برابر تلاشها و مجاهدتهای لرستان در جنگ است و صرفاً یک عملکرد و گزارش کاری نیست.
ثبت و روایت جنگ رمضان در لرستان
وی گفت: در جنگ ۸ساله ایران و عراق هم استان لرستان سرمایههای بزرگی داشته؛ ولی روایتسازی از این رویدادها بهصورت ویژه انجام نشده و این مستند فرصتی برای بهتصویرکشیدن همبستگی و ایستادگی لرستان در ۶۵ روز جنگ یعنی ۲۵ روز قطع آتش و ۴۰ روز تبادل آتش است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: حمایت از نیروهای مسلح و اطمینان مردم از پایداری خدمات دو وظیفه دولت در این ایام بوده که باید با همکاری روابطعمومیهای استان، اقدامات دولت در رفع ناپایداریها و اقدامات صورتگرفته در این مستند روایی بیان شود.
پور علی، تأکید کرد: سهم همه دستگاههای اجرایی و خدماتی باید بهخوبی در این مستند دیده شود بهنحویکه صدای خدمترسانی لرستان در جنگ رمضان باشد.
وی با بیان اینکه روابطعمومیها باید راوی رسمی دستگاههای خودشان باشند، گفت: خدمات لرستان در این مستند باید در سطح کشور و وزارتخانهها بهخوبی دیده شود و از سوی دیگر در سطح استان نیز اقدامات دستگاههای مختلف به طور کامل روایت شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: در این مستند باید اعتماد عمومی به دولت و خدمات دولت بهخوبی و بدون شعار و بزرگنمایی ترسیم شود، زیرا هدف ما ثبت صادقانه و منسجم واقعیت اجرایی دستگاهها در ۶۵ روز خدمت است.
روایت نقش لرستان در جنگ رمضان
پور علی، گفت: روایت این خدمات و بیان تجربههای این جنگ در نهایت باعث تولید سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد اعتماد خواهد شد.
وی افزود: جمعآوری صحیح و روایت مناسب ادارات در کنار تنوع روایتها باعث ایجاد روایت کلان مؤثر خواهد شد که لازم است روابطعمومیها در این زمینه بر بیان ظرفیتهای فعال شده، چالشها و محدودیتهای موجود در مسیر ارائه خدمات و مدیریت این چالشها، دستاوردهای ادارات و آثار اجتماعی و روانی از طریق اقدامات انجام شده و در نهایت تجربه و درسآموزی از این جنگ، توجه داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: این گزارش روایی باید حاوی یک تجربه برجسته یا رویداد مؤثر باشد؛ زیرا خروجی آن برای بیان نقش لرستان در جنگ بسیار مهم است.
پور علی، گفت: این مستند یک طرح تشریفاتی یا گزارش اداری نیست؛ بلکه مسئولیت تاریخی، اجتماعی و ملی از سهم لرستان در جنگ رمضان است و هر دستگاه یک قطعه از این روایت است که باید به تصویرسازی رشادتها و خدمات دولت بپردازد.
پایداری ایران در جنگ رمضان مقابل تجاوز دشمن
وی تصریح کرد: جنگ رمضان یک مقطع عادی نبود، در جنگ ۱۲ روزه، سناریو دشمن بر بمباران، خیابان و فروپاشی استوار بود، در کودتای دیماه سناریو بر آشوب درونی، جنگ داخلی، حمایت خارجی و فروپاشی، استوار بود؛ ولی در جنگ رمضان ترور رهبری، رؤسای ارتش، سپاه، فرماندهی کل، رؤسا و اعضای شورایعالی امنیت ملی، بمباران و فروپاشی کشور طی سه روز استوار بود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: دشمن توانش را در این سه جنگ با حجم بمباران گسترده و طبق گفتههای خودشان بهصورت سریع، تمیز و کیفی به کار گرفت تا کشور را دچار فروپاشی کند؛ ولی امروز در ۶۵ امین روز پس از ترور رهبر شهید، مردم در خیابان منتقم رهبری هستند.
پور علی، اظهار کرد: جنگ رمضان عملیات پیچیدهای بود و ممکن است سناریوی بعدی هم در نظر داشته باشند که ترکیب اقدامات قبلی باشد.
وی گفت: آنچه در این جنگ رخ داد؛ پایداری کشور در کنار توان ایران برای تبدیل تجاوز دشمن به جنگ منطقهای، حمله به مناطق مختلف اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه بود و روایت تازهای بهاندازه جوان شدن رهبر ایران تولید شد.
وی افزود: جنگ رمضان، یک جنگ چندلایه اجتماعی امنیتی بود، سرعت اقدامات و تصمیمگیریها هم باید بالا میبود که در این زمینه نمره بسیار خوبی گرفتیم و این جنگ نشان داد که ما بسیار قویتر از آنچه فکر کردیم، هستیم.
وی ادامه داد: دشمن فکر نمیکرد که ایران جنگ را منطقهای کند و برای هر سناریو، سه سناریو روی میز بگذارد یا برگه تنگه هرمز را رو کند، دشمن منتظر بود مردم به فروشگاهها حمله کنند؛ ولی خیابانها را تسخیر کردند.
