به گزارش خبرنگار مهر، یاراحمدی ظهر امروز یکشنبه در کمیته بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تقدیر از زحمات کادر بهداشت و درمان در ایام جنگ تحمیلی، بر ضرورت اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر تأکید کرد و اظهار داشت: متأسفانه امروزه علی‌رغم توسعه و رشد جامعه اما بیماری‌های غیرواگیر به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در کشور شناخته می‌شوند.

وی با بیان اینکه فشارخون بالا مهم‌ترین عامل خطر قابل‌پیشگیری بیماری‌های قلبی و عروقی در جهان است و عامل اصلی سکته‌های قلبی و مغزی، بیماری‌های عروق محیطی، نارسایی قلبی و کلیوی است، گفت: در صورت عدم تشخیص به هنگام می‌تواند عوارض جدی برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: شعار امسال «فشارخون بالا را با هم کنترل کنیم» تعیین شده است. روز جهانی فشارخون بالا بستری حیاتی برای مشارکت عموم را در سطح جمعیت فراهم می‌کند.