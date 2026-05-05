ورود سامانه جدید بارشی به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: بارش‌های پراکنده باران در نیمه شمالی استان طی هفته جاری پیش‌بینی شده و سامانه جدید بارشی از اوایل هفته آینده وارد استان می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از روز شنبه با تقویت سامانه بارشی، باران‌های رگباری هرماه با رعد و برق به صورت متناوب و با شدت و ضعف استان را فرا می‌گیرد و این تا روز دوشنبه به خصوص در نیمه شمالی فعال خواهد بود.

وی بیان کرد: همچنین طی هفته جاری همچنان پدیده غالب افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و غبار است که منجر به کاهش کیفیت هوا می شود.

آهنگرزاده ادامه داد: در شبانه روز گذشته قوچان با ۱۱ درجه خنک‌ترین و داورزن با دمای ۳۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد نیز بین ۱۶ و ۲۹ درجه در نوسان بود و برای امروز نیز دمای روزانه مشهد به ۳۳ درجه افزایش می‌یابد.

وی افزود: روند افزایشی دما تا پایان هفته ادامه دارد.