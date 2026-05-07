هشدار هواشناسی برای وقوع رگبارهای بهاری در مشهد   

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس هشدار سازمان هواشناسی، از امروز (پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) کاهش نسبی دما در مشهد و استان به تدریج آغاز و از شدت گرما کاسته خواهد شد.
این کاهش دما از ابتدای هفته آینده محسوستر میشود بهطوری که در روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) هوای دلچسب و بهاری را تجربه خواهیم کرد.
از لحاظ بارشی نیز طی امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت) در برخی نقاط نیمه شمالی استان رگبار پراکنده و رعدوبرق خواهیم داشت.
اما از بعدازظهر روز شنبه باید منتظر رگبارهای شدید بهاری همراه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در اکثر نقاط بویژه نیمه شمالی خراسان رضوی باشیم.
