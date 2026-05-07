  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

هشدار هواشناسی برای وقوع رگبارهای بهاری در مشهد   

هشدار هواشناسی برای وقوع رگبارهای بهاری در مشهد   

مشهد- اداره‌کل هواشناسی استان خراسان رضوی درباره کاهش نسبی دمای هوای شهر مشهد از امروز (پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس هشدار سازمان هواشناسی، از امروز (پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) کاهش نسبی دما در مشهد و استان به تدریج آغاز و از شدت گرما کاسته خواهد شد.

این کاهش دما از ابتدای هفته آینده محسوس‌تر می‌شود به‌طوری که در روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) هوای دلچسب و بهاری را تجربه خواهیم کرد.

از لحاظ بارشی نیز طی امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت) در برخی نقاط نیمه شمالی استان رگبار پراکنده و رعدوبرق خواهیم داشت.

اما از بعدازظهر روز شنبه باید منتظر رگبارهای شدید بهاری همراه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در اکثر نقاط بویژه نیمه شمالی خراسان رضوی باشیم.

کد مطلب 6823143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها