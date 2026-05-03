رهایی یک زندانی با بخشش ۱.۶ میلیارد تومانی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احمدی در این زمینه اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر کارشناسان ستاد دیه استان هرمزگان و برگزاری جلسات صلح و سازش میان طرفین در این پرونده، شاکی با رویکردی انسانی، بخش قابل توجه‌ای از حق قانونی خود را بخشید و فقط یکصد و پنجاه میلیون تومان برای رضایت کامل، دریافت کرد.

وی اظهار کرد: این اقدام خیرخواهانه نه تنها گواهی بر نقش موثر ستاد دیه در ترویج فرهنگ گذشت، صلح و همدلی در جامعه اسلامی است، بلکه نشان می‌دهد که انسانیت و همدلی می‌تواند فاصله‌ها را کوتاه و راه را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هموار سازد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان با اشاره به اینکه در مجموع طی سال گذشته، ۱۷۱ زندانی غیرعمد با تلاش مستمر ستاد دیه و همراهی خیران از بند رهایی یافتند، خاطرنشان کرد: همچنان از عموم مردم دعوت می‌شود با واریز کمک‌های نقدی، در این امر خداپسندانه سهیم باشند و به یاری آزادی نیازمندان بشتابند.

احمدی تصریح کرد: نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خیرخواهانه خود را به شماره کارت‌های ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی، شماره شبا بانک ملی IR۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷، شماره کارت ۶۲۸۰-۲۳۱۳-۴۵۴۸-۲۷۴۸، شماره حساب۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳ در بانک مسکن و نیز شماره کارت۶۰۳۷-۶۹۷۰-۹۰۱۹-۵۴۶۹ و شماره حساب ۰۱۲۴۸۳۱۲۳۰۰۷ در بانک صادرات بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.