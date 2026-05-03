به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در بازدید از روند پیشرفت پروژه شهدای اقتدار با اشاره به روند اجرای پروژه، اظهار داشت: خوشبختانه علی‌رغم تمامی مشکلات موجود در این تقاطع، پروژه از پیشرفت مطلوبی برخوردار است. از ابتدا نیز هدف ما ثبت رکورد نبوده، چراکه نفس اجرای این پروژه به‌خودی‌خود یک اقدام بزرگ و اثرگذار محسوب می‌شود.

وی افزود: این پروژه صرفاً به احداث یک تقاطع غیرهمسطح محدود نمی‌شود، بلکه در واقع گره‌ای چندین‌ساله را باز می‌کند، در انتهای مسیر ۶۰ متری با بن‌بست و تداخل با اراضی مردم مواجه بودیم و در دهه‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای اتصال میدان کتاب به بلوار ولایت انجام شد، اما به نتیجه نرسید. ازاین‌رو، اجرای این پروژه یک اقدام اساسی و زیرساختی به شمار می‌رود.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به روند توافقات و رفع موانع حقوقی، گفت: در این مسیر، توافقات متعددی انجام شده و اقدامات لازم صورت‌گرفته است. در خصوص اراضی وقفی نیز اختلاف‌نظرهایی با اوقاف وجود داشت که در حال پیگیری از طریق اداره ثبت است. فرایندهای کارشناسی به پایان رسیده و حتی منجر به انعقاد قرارداد شده است.

بارانی بیرانوند، ادامه داد: در حوزه معارضین ملکی نیز طرفین به سطح قابل‌قبولی از توافق رسیده‌اند، کارشناسان معرفی شده و قیمت‌گذاری نیز انجام شده است و با واریز مبالغ به‌حساب ثبت، فرایند قانونی تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام مراجع قضایی، مانعی برای ادامه کار وجود ندارد و تا پایان هفته جاری وضعیت نهایی مشخص می‌شود. پس از واریز مبالغ، عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه، گفت: در حال حاضر، پیشرفت پروژه بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است و در صورت رفع مشکلات جانبی، پیش‌بینی می‌شود در دو ماه آینده عملیات اجرایی به اتمام برسد.