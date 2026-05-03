۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

۲ نظامی آمریکا در مراکش مفقود شدند

فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا از مفقود شدن ۲ نظامی این کشور در مراکش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا (AFRICOM) امروز یکشنبه اعلام کرد که ۲ نظامی آمریکایی شرکت‌ کننده در رزمایش مشترک «شیر آفریقایی ۲۰۲۶» روز شنبه در نزدیکی منطقه آموزشی «کپ درعا» نزدیک شهر طانطان در مراکش مفقود شده‌ اند.

فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا در این خصوص با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی، مراکشی و سایر شرکای آنها عملیات جستجو و نجات هماهنگ، شامل عملیات زمینی، هوایی و دریایی، را آغاز کرده‌اند.

در بیانیه صاده از سوی فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا آمده است که این حادثه همچنان در دست بررسی است و جستجو همچنان ادامه دارد.

شیر آفریقایی بزرگترین رزمایش مشترک سالانه فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا است که با هدف بهبود قابلیت همکاری بین نیروهای آمریکایی، متحدان ناتو و کشورهای شریک آفریقایی برگزار می‌ شود.

