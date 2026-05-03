۵ قاچاقچی در قم دستگیر شدند

گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح‌های نظارتی و مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ، موفق شدند ۸۴۰۰ نخ سیگار و ۵۲۱ بسته تنباکوی قاچاق را کشف کنند و نیز با اقدامات صورت گرفته از یک انبار، یک محموله خوراکی قاچاق از نوع کاپوچینو همچنین مقادیری ارز قاچاق کشف شد.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم با بیان اینکه در این عملیات ها ۵ نفر دستگیر شده اند ارزش اموال مکشوفه را بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دانست.