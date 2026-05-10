  1. استانها
  2. قم
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری یک نفر در قم

کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری یک نفر در قم

قم -رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق در بازرسی از یک انبار در قم خبر داد و گفت: این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ علی تیموری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به‌صورت غیرمجاز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات لازم و هماهنگی قضائی، از یک انبار بازرسی کرده و در این عملیات ۹ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.

کد مطلب 6826025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها