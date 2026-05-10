کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری یک نفر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ علی تیموری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به‌صورت غیرمجاز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات لازم و هماهنگی قضائی، از یک انبار بازرسی کرده و در این عملیات ۹ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد.