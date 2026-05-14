کشف ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی از کشف ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد ریال از یک دستگاه تریلر کشنده در شهرستان اسدآباد خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اسدآباد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف شد که ارزش تقریبی این محموله برابر نظر کارشناسان، ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این پرونده گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار نجفی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، ادامه داد: طرح‌های نظارتی و کنترلی پلیس با قدرت ادامه دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ و راه‌های ارتباطی پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.