نظارت و کنترل تنگه هرمز برای همیشه با ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در جمع اعضای کمیسیون عمران مجلس و با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت: نظارت و کنترل تنگه هرمز برای همیشه با ایران بزرگ خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت این گذرگاه مهم دریایی افزود: در صورتی که مجلس شورای اسلامی وارد فرآیند قانونگذاری در این زمینه شود، ضروری است از محل دریافت عوارض برای خدمات دریانوردی، تأمین امنیت کشتیرانی و حفظ محیط زیست، سهم جزایر پیرامونی این تنگه نیز برای توسعه زیرساختها و تقویت معیشت و اقتصاد مردم در نظر گرفته شود.
مرادی همچنین با بیان اینکه مرزنشینان و جزیرهنشینان همواره در صف نخست دفاع از کشور قرار داشتهاند، گفت: مرزنشینان و ساکنان جزایر، رزمندگان و ایثارگرانی هستند که در کنار نیروهای مسلح، همواره از این آب و خاک دفاع کردهاند.
