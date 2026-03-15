نماینده بوشهر: صادرات نفت از خارک در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکپگانی نماینده مردم بوشهر و گناوه با اشاره به تهاجم نظامی ائتلاف آمریکایی - صهیونسیتی به منطقه اقتصادی خارک، اظهار کرد: با وجود جنایت انجام شده فعالیت طبیعی در جزیره در حال انجام است و صادرات نفت نیز طبق روال صورت می گیرد.

وی افزود: بومیان، مهندسان و تکنیسین های فنی در حال فعالیت هستند و نیاز های جزیره نیز تامین شده است و در استان بوشهر نیز پیش بینی های لازم برای تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی شده است.

وی در خصوص محدودیت‌های اعمال شده بر تردد در تنگه هرمز، تصریح کرد: امنیت انرژی دنیا در سایه امنیت ایران و خلیج فارس است و تا زمانی که که شروط جمهوری اسلامی ایران تامین نشود و سایه تهدید از سر جمهوری اسلامی ایران برداشته نشود، تنگه هرمز به شرایط طبیعی بازنمی گردد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: نحوه مدیریت عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بر اساس دکترین ترسیم شده از سوی نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌شود، اما آمریکا بداند که خیال تصرف خاک ایران و جزایر استراتژیک ایرانی را به گور خواهد برد و ما منتظر نیروهای آمریکایی هستیم.