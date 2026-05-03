به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی ظهر امروز یکشنبه در ستاد گیاه‌پزشکی شهرستان الیگودرز به اهمیت مقابله با آفات و علف‌های هرز در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و حفظ سلامتی مزارع اشاره کرد و اظهار داشت: باتوجه‌به شرایط کنونی، ضروری است که تمام دستگاه‌ها و زحمت‌کشان این حوزه همکاری مؤثری در کنترل آفات و بهبود روش‌های کشاورزی داشته باشند.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت دقت در تشخیص و مبارزه با آفات، گفت: موفقیت در کنترل آفات، به‌ویژه سن غلات، مستلزم توجه ویژه به دو عامل کلیدی است یکی نمونه‌برداری دقیق و به‌موقع از مزارع و دیگری رعایت نرم علمی مبارزه.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: ما باید با حساسیت بالا، مزارع را رصد کرده و بر اساس داده‌های دقیق حاصل از نمونه‌برداری، زمان و روش صحیح مبارزه را انتخاب کنیم تا از خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری کرده و ضریب امنیت غذایی را ارتقا دهیم. عدم توجه به این نکات ظریف، می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر محصولات و هدررفت منابع شود.

رحیمی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای مبارزه با آفات به‌منظور پیشگیری از خسارات جبران‌ناپذیر ملخ در بخش‌های «شول‌آباد» و «ذلقی»، استفاده از سم مالاتیون و همچنین ضرورت کالیبراسیون سم‌پاش‌ها تأکید کرد.

وی بر ضرورت هماهنگی و اقدام به‌موقع در راستای حفظ محصولات کشاورزی و کاهش خسارات احتمالی تأکید شد.