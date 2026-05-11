به گزارش خبرنگار مهر، ثمانه ملک‌شاهکویی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سابقه طولانی استان در مقابله با آفت ملخ اظهار کرد: گلستان با قدمتی نزدیک به یک قرن در حوزه مبارزه با این آفت، یکی از استان‌های پیشرو در مدیریت آن به شمار می‌رود.

وی افزود: هر ساله با توجه به شرایط اقلیمی، پایش و رصد مناطق مستعد از اواخر زمستان آغاز می‌شود و امسال نیز نخستین نشانه‌های ظهور ملخ از پنجم فروردین‌ماه ثبت و بلافاصله عملیات شناسایی و کنترل در کانون‌های آلوده شروع شد.

ملک‌شاهکویی با تأکید بر اینکه مبارزه شیمیایی آخرین راهکار است، اظهار کرد: مدیریت ملخ در استان بر پایه روش‌های تلفیقی انجام می‌شود و در کنار اقدامات شیمیایی محدود، از ظرفیت‌های طبیعی نیز بهره گرفته شده است؛ به‌طوری‌که با ایجاد شرایط مناسب برای حضور پرندگان شکارگر، بخشی از جمعیت ملخ به‌صورت طبیعی کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین تراکم این آفت در نوار شمالی استان مشاهده می‌شود و عملیات رصد و مبارزه بسته به شرایط مناطق مختلف، از فروردین‌ماه آغاز و در برخی نقاط تا پایان تابستان ادامه دارد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: ردیابی کانون‌های تخم‌گذاری از ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و با مشارکت بهره‌برداران و شبکه‌های مراقبت، اطلاعات به‌صورت مستمر جمع‌آوری و اقدامات کنترلی به‌سرعت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارت قابل توجهی از ناحیه ملخ در استان گزارش نشده است، گفت: آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه افزایش جمعیت این آفت وجود دارد و تیم‌های تخصصی به‌صورت میدانی در حال فعالیت هستند.

ملک‌شاهکویی تأکید کرد: استمرار پایش، سرعت عمل در واکنش به کانون‌های آلوده و استفاده از روش‌های علمی، مهم‌ترین عوامل در کنترل موفق ملخ و جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی استان است.