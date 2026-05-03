۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

آموزش‌وپرورش خط مقدم جهاد تبیین و کارخانه نسل‌سازی انقلابی

سمنان- فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با تأکید بر نقش بی‌بدیل آموزش‌وپرورش در تحقق اهداف انقلاب اسلامی، این نهاد را خط مقدم جهاد تبیین و کارخانه نسل‌سازی انقلابی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن قدردانی از معلمان بر نقش راهبردی معلمان در تربیت نسل آینده تاکید کرد.

وی افزود: چهار مؤلفه «بصیرت، معرفت، تربیت و مهارت» به عنوان ارکان اصلی تعلیم و تربیت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب محسوب می شود که در آموزش و پرورش استان سمنان به‌خوبی در حال تحقق است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با بیان اینکه ما افتخار داریم که در مسیر تعلیم و تربیت، خادمان نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربازان امام زمان(عج) باشیم ابراز داشت: آموزش و پرورش نقش محوری در تربیت نسل آینده و تحقق اهداف انقلاب اسلامی دارد.

