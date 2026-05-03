به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز طالبی اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات وحش حیدری حین گشت و کنترل در ارتفاعات پناهگاه متوجه حضور ۲ نفر شکارچی از اهالی روستاهای اطراف منطقه شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور ادامه داد: پس از تعقیب و گریز متخلفین با یک دستگاه موتورسیکلت کراس از محل متواری شده اما محیط‌بانان پس از جستجوی محل مشاهده متخلفین، لاشه یک راس قوچ وحشی را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: با توجه به شناسایی متخلفین که از ساکنین روستای شفیع در ضلع شمالی پناهگاه حیات وحش حیدری بودند، قاضی سروری رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرولایت نیشابور یکی از شکارچیان را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.