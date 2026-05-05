دستگیری شکارچیان متخلف و کشف یک لاشه آهوی شکار شده در سرخس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رفیعی پوراظهار کرد: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در حوزه استحفاظی بلافاصله مرزبانان وارد عمل شدند.

فرمانده هنگ مرزی سرخس افزود: با اشرافیت اطلاعاتی مرزبانان در منطقه و طی اقدام سریع و به موقع مامورین ۲ نفر شکارچی غیرمجاز در محل دستگیر و سلاح و مهمات شکارچیان نیز کشف، لذا پرونده تشکیل و به همراه متهمین به مراجع قضایی تحویل گردید.

وی گفت: حفظ گونه های کمیاب جانوری و حفظ زیست بوم را وظیفه هر انسان آگاه برشمرد و گفت: مرزبانان با قاطعیت باهرگونه اقدامات مجرمانه برخورد خواهند نمود.