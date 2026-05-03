به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، برندن بویل نماینده دموکرات کنگره آمریکا با انتقاد شدید از دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش به دلیل تجاوز به خاک ایران و تبعات این اقدام وی در سخنانی اعلام کرد: ۲ ماه پیش متوسط قیمت بنزین در آمریکا ۲.۹۰ دلار در هر گالن بود، دیروز ۴.۴۳ و امروز ۴.۴۴ دلار است، برخی از کارشناسان هم ۵ دلا را پیش بینی می کنند.

این نماینده کنگره آمریکا اضافه کرد: همه این ها به این دلیل است که ترامپ جنگ غیرضروری، انتخابی و فی البداهه خود علیه ایران را راه انداخت. او اصلا اهمیتی به مردم آمریکا نمی دهد. او هر روز بیشتر وقت اش را به درج اسم خود روی هرچیزی می گذراند. او به سیاست هایی که مربوط به پایین آوردن قیمت ها برای مردمش است، اهمیتی نمی دهد.

وی افزود: غم بار است که هیچ رئیس‌ جمهوری در تاریخ آمریکا تا این حد نسبت به زندگی مردم عادی بی‌ اعتنا نبوده است.