به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) با اشاره به تلاش دولت این کشور برای کاهش اثرات شوک قیمت انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت که شرکتهای نفتی باید سود حاصل از تخفیف قیمت سوخت آلمان را به مصرفکنندگان منتقل کنند.
دولت آلمان بهعنوان بخشی از بسته اقدامهای این کشور برای کاهش پیامدهای افزایش قیمتهای جهانی، مالیات انرژی بر گازوئیل و بنزین را بهطور موقت حدود ۱۷ سنت برای هر لیتر کاهش داده که معادل حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (۱.۸۸ میلیارد دلار) است.
اختلال بیسابقه ناشی از افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، تأثیر میگذارد. این کشور پیش از این هم برای بهبود رشد اقتصادی پس از شیوع بیماری کرونا تلاش میکرد، زیرا هزینههای بالا و رقابت از سوی چین، الگوی صادراتمحور آن را تحتتأثیر قرار داده بود.کاهش مالیات انرژی در آلمان از روز جمعه اعمال شد و برای ماه مه و ژوئن ادامه خواهد داشت.
کلینگبایل در مصاحبهای گفت که شرکتهای نفتی باید مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرند.
وی که همچنین برای اعمال مالیات بر سود حاصل از انرژی تلاش میکند، گفت: ما سیاستمداران این موضوع را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت، اما این تخفیفها باید شامل حال دیگران هم باشد.
دفتر کارتل فدرال آلمان روز جمعه اعلام کرد که به نظر میرسد تخفیف قیمت سوخت تا حد زیادی به مصرفکنندگان منتقل شده است، هرچند برخی از پمپهای بنزین در واقع قیمتها را افزایش دادهاند.
آندریاس مونت، رئیس دفتر کارتل فدرال گفت: ظهر امروز یک تحول شگفتانگیز رخ داد. برخی از پمپهای بنزین قیمتهای خود را بهطور چشمگیری بیشتر کردهاند، در حالی که برخی دیگر قیمتها را بالا نبرده یا به مقدار بسیار کمی افزایش دادهاند.
وی گفت: کاهش مالیات برای کمک به مصرفکنندگان و اقتصاد در یک دوره دشوار در نظر گرفته شده است و شرکتهای نفتی در بهترین حالت، متولیان این کمک هستند و برای آنها در نظر گرفته نشده است و باید به مشتریان برسد.
کلینگبایل ضمن اذعان بر تأثیر منفی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: جنگ بر جو روانی تأثیر میگذارد. امیدوار بودیم رشد اقتصادی بهبود یابد، اما بار دیگر در حال کاهش است.
جنگ علیه ایران که با مخالفت آلمان هم روبهرو شده، شکاف بین دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده و متحدان اروپایی این کشور در ناتو را تشدید کرده است. روابط آنها پیش از این هم بهدلیل اختلاف بر سر هزینههای دفاعی، اوکراین و مسائل غیرنظامی مانند تعرفهها تیره شده بود.
