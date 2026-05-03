افزایش قیمت سوخت آمریکا را دچار بحران اقتصادی و سیاسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشنگتنپست، وضعیت اقتصادی در ایالات متحده با افزایش قابلتوجه قیمت سوخت با چالشهای تازهای روبهرو شده است؛ موضوعی که نهتنها به یک دغدغه جدی سیاسی برای کاخ سفید تبدیل شده، بلکه الگوی مصرف و سبک زندگی روزمره بسیاری از شهروندان آمریکایی را نیز تغییر داده است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت نفت به نگرانی مهمی برای دولت آمریکا تبدیل شده و گزینههای دونالد ترامپ برای مهار قیمت سوخت بهتدریج محدود شده است.
واشنگتنپست با استناد به یک نظرسنجی اعلام کرد ۴۴ درصد از آمریکاییها گفتهاند با ادامه روند افزایش قیمت سوخت، میزان استفاده از خودروی شخصی خود را کاهش دادهاند.
همچنین ۴۲ درصد از شهروندان آمریکایی در واکنش به گرانی سوخت، هزینههای خانوار خود را کاهش دادهاند و ۳۴ درصد نیز برنامههای سفرشان را تغییر دادهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که بسیاری از ابزارهای کاخ سفید برای کنترل قیمت سوخت عملاً به پایان رسیده و گزینههای باقیمانده محدود و همراه با ریسک هستند.
به نوشته واشنگتنپست، اقداماتی که از سوی دولت ترامپ برای مهار قیمتها انجام شده شامل برداشت از ذخایر استراتژیک نفت، تعلیق قانون «جونز»، کاهش برخی محدودیتهای زیستمحیطی و توقف بخشی از تحریمها بوده است، اما تأثیر این اقدامات تاکنون محدود ارزیابی میشود.
