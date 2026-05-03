به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از مقام معلم در محل آموزش و پرورش مهدی‌شهر معلمان را سرمایه های معنوی جامعه برشمرد و ادامه داد: تجلیل از مقام معلم نباید صرف به این هفته معطوف شود بلکه در تمام طول سال باید این قدردانی رخ دهد.

وی برگزاری آیین‌های بزرگداشت مقام معلم را وظیفه اخلاقی و اجتماعی همگان دانست و توضیح داد: از هر فرصت ممکن باید برای قدردانی زحمت این قشر فرهیخته باید بهره برد.

فرماندار مهدیشهر با تاکید به اینکه مسیر رشد و پیشرفت جامعه از دل زحمات همین معلمان می‌گذرد، تصریح کرد: بدون حضور معلمان قطعا توسعه فرهنگی و انسانی یک جامعه محقق نمی‌شود.

خدادادی با اشاره به اینکه نقش معلم هدایت‌گری و روشنگری است، اضافه کرد: معلم جامعه را از تاریکی جهل به سمت روشنایی دانایی سوق می‌دهد.

وی با تاکید به اینکه نقش و جایگاه معلم در آموزه های دینی بسیار والا است، اظهار داشت: از سویی اثر گذاری معلم در تعالی یک جامعه نیز بسیار بی‌بدیل است.