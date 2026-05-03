بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی صادره و نیز آخرین تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی در حال حاضر شاهد شکلگیری چشمه گردوخاک گستردهای بر روی مرکز کشور عراق هستیم که باتوجهبه جهت جریانات بهتدریج از اوایل وقت فردا تا ساعات ظهر، آسمان اغلب نقاط استان را تحتتأثیر قرار میدهد.
وی گفت: لذا توصیه میشود در صورت رخداد شرایط مذکور عدم تردد در فضای باز بهخصوص بیماران تنفسی و قلبی و سالخوردگان، عدم هر گونه فعالیت ورزشی
در طبیعت و فضای باز و نیز استفاده از ماسک و... را در دستور کار قرار دهید.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در صورت تشدید شرایط، مجدداً هشدار هواشناسی مربوطه صادر میشود.
