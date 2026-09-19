به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مهر به دانشجویان، استادان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و مدیران دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی متناسب با شتاب تحولات علمی و فناوری، تقویت تفکر نقادانه و خلاقیت و پرورش نسلی توانمند، اخلاقمدار و مسؤولیتپذیر برای پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه تأکید کرد.
متن پیام دکتر طاهر چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن پاییز، فصل شکوفایی اندیشه و یادگیری و آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان عزیز، استادان و اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان، مدیران و مسئولان دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور صمیمانه تبریک میگویم. مهرماه برای جامعه دانشگاهی تنها ورق خوردن تقویم و آغاز دوباره کلاسهای درس نیست؛ تجدید عهدی است با دانایی، حقیقتجویی و مسؤولیت اجتماعی دانشگاه.
در این فصل، دانشگاه بار دیگر با حضور دانشجویان و تکاپوی علمی استادان جان تازه میگیرد و امید به ساختن فردایی بهتر بر پایه دانش، خرد و مسئولیتپذیری، در فضای علمی کشور طنینانداز میشود.
در دانشگاههای علوم پزشکی، این مسؤولیت معنایی عمیقتر مییابد؛ چرا که ثمره آموزش و پژوهش ما، بهطور مستقیم با سلامت، امید و زندگی انسانها پیوند خورده است. رسالت آموزش علوم پزشکی، صرفاً انتقال مجموعهای از دانشها و مهارتهای حرفهای نیست؛ بلکه پرورش نسلی دانا، توانمند، اخلاقمدار، پرسشگر و مسؤولیتپذیر است که بتواند دانش خود را در مسیر صیانت از سلامت مردم و پاسخگویی به نیازهای جامعه به کار گیرد.
امروز، شتاب تحولات علمی و ظهور فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، تغییر الگوهای بیماری و نیازهای سلامت جامعه و گسترش مرزهای دانش پزشکی، «مفهوم آموزش» را دستخوش تحولی بنیادین کرده است. دانشگاه آینده، دانشگاهی است که دانشجویان را برای درست پرسیدن، و جستجوی راه حل مسائل فردا آماده کند. از این منظر، پرورش مهارت تفکر نقادانه، خلاقیت، توان حل مسئله، یادگیری مادامالعمر و پایبندی به اخلاق حرفهای، الزامی ناگزیر در آموزش علوم پزشکی است.
در این مسیر، استادان و اعضای هیأت علمی، ستونهای استوار نظام آموزش عالی سلامت و الهامبخش نسلهای آیندهاند. اثر ماندگار یک استاد تنها در دانشی که منتقل میکند خلاصه نمیشود؛ گاه یک پرسش، یک نگاه علمی، یک رفتار حرفهای و یک درس اخلاق، مسیر زندگی علمی و حرفهای دانشجو را برای همیشه دگرگون میسازد.
و اما دانشجویان عزیز؛ فرزندانم! شما سرمایههای علمی و انسانی آینده نظام سلامت کشورید. «دوران دانشجویی» را تنها مسیری برای کسب مدرک یا فراگیری یک حرفه نبینید. دانشگاه فرصتی کمنظیر برای آموختن چگونه اندیشیدن، چگونه پرسیدن، چگونه جستوجو کردن و چگونه مسؤولانه زیستن و خدمت کردن است.
تجربه زندگی دانشگاهی با دوران دانشجویی آغاز می شود و اگر در این دوران، رشد شخصی و نشاط یادگیری همراه با شور جوانی و ساده زیستی گردد، ای بسا دانشجوی امروز، یک عمر زندگی دانشگاهی را بر گم شدن در هزارتوی روز مرگی های مرسوم ترجیح دهد، چنان که بزرگان تاریخ ساز این مرز و بوم چنین بودند. بکوشید در کنار فراگیری عمیق دانش و مهارت، فضیلتهای حرفهای، اخلاق، روحیه پژوهشگری و مسؤولیت در برابر جامعه را نیز در خود پرورش دهید؛ زیرا جامعه آینده بیش از هر زمان دیگری به متخصصانی نیاز خواهد داشت که در کنار دانش، از خرد، اخلاق و درک عمیق مسؤولیت اجتماعی برخوردار باشند. برای شما در سال تحصیلی جدید آرزوی سال تحصیلی بانشاط توأم با رشد علمی و معنوی دارم.
از تلاشهای ارزشمند همه استادان گرانقدر که در کنار مسؤولیت پرورش نسل آینده نظام سلامت، مستقیما در ارتقای نظام سلامت و توسعه مرزهای دانش ایفای نقش می کنند صمیمانه قدردانی میکنم. همچنین از کارکنان، مدیران و مسؤولان دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی که با تلاش و همراهی خود زمینه استمرار فعالیتهای آموزشی، علمی و پژوهشی را فراهم میکنند، سپاسگزارم. تحقق اهداف متعالی آموزش عالی سلامت، جز با مشارکت، همدلی و احساس مسؤولیت همه اجزای خانواده بزرگ دانشگاهی کشور میسر نخواهد بود. ستاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خود را مکلف به حمایت از مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی برای تحقق آموزش متعالی و پاسخگو در قبال نیازهای جامعه می داند.
در پایان امیدوارم سال تحصیلی پیشِ رو، سال سربلندی، عزت و پیروزی ایران عزیز در برابر هرگونه تجاوز و تهدید علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورمان باشد؛ سالی که بار دیگر با همبستگی، استقامت و تلاش فرزندان این سرزمین، نشان دهیم ملت ایران در دفاع از خاک، استقلال، عزت و منافع ملی خود استوار است و در پاسداری از میهن خویش هرگز با دشمن مماشات نخواهد کرد.
با اتکال به خداوند متعال، امید دارم جامعه دانشگاهی و بهویژه خانواده بزرگ علوم پزشکی کشور نیز همچون همیشه، با علم، آگاهی، مسؤولیتپذیری و خدمت صادقانه به مردم، سهمی ماندگار در اقتدار، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز ایفا کند.
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