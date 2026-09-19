به گزارش خبرنگار مهر، محسن قهرمان‌نژاد ظهر شنبه در جلسه کمیته تخصصی بهره‌وری بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی، با تشریح اقدامات مدیریت حفظ نباتات در چارچوب برنامه ارتقای بهره‌وری سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اجرای عملیات پایش، ردیابی و پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های کلیدی محصولات زراعی و باغی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح است.

وی افزود: سطح ابلاغی پیش‌آگاهی و مدیریت تلفیقی شامل ردیابی، پایش، نظارت و کنترل عوامل خسارت‌زا از سوی سازمان حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۴، یک میلیون و ۲۸ هزار هکتار تعیین شده بود که با همکاری تیم مدیریت حفظ نباتات استان، این سطح به یک میلیون و ۶۶ هزار و ۶۰۰ هکتار افزایش یافت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی پیشرفت برنامه ارتقای بهره‌وری، میزان ردیابی، پایش و پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های گیاهی است که بر اساس آن، زمان مناسب مبارزه با عوامل خسارت‌زای کلیدی در محصولات مختلف و مناطق گوناگون استان تعیین می‌شود.

وی با اشاره به تنوع محصولات، شرایط اقلیمی و اختلاف ارتفاع مناطق مختلف آذربایجان‌شرقی گفت: عملیات پیش‌آگاهی با توجه به این شرایط و به تفکیک عوامل خسارت‌زا و با استفاده از شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی انجام می‌شود تا زمان مبارزه با هر یک از آفات و بیماری‌ها با دقت بیشتری تعیین شود.

قهرمان‌نژاد اضافه کرد: شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی با بهره‌گیری از یافته‌های علمی و تجهیزات تخصصی، پایش، ردیابی و پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های کلیدی محصولات زراعی و باغی و همچنین عوامل قرنطینه‌ای را دنبال می‌کند.

وی استفاده از فرمون‌های جنسی، تله‌ها، کارت‌ها و رول‌های رنگی را از جمله ابزارهای مورد استفاده در این شبکه عنوان کرد و گفت: خرید و تعمیر تجهیزات نوین پیش‌آگاهی از جمله دستگاه‌های دیتالاگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

استفاده از ظرفیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های پیش‌آگاهی گفت: قرارداد پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های کلیدی محصولات زراعی و باغی با کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در قالب خرید خدمات کارشناسی منعقد می‌شود.

وی هدف از این اقدام را برون‌سپاری بخشی از وظایف و تقویت شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیت کارشناسان بخش خصوصی می‌تواند پوشش برنامه‌های پایش و ردیابی عوامل خسارت‌زا را افزایش دهد.

قهرمان‌نژاد با اشاره به تنوع بالای محصولات زراعی و باغی استان اظهار کرد: در مرحله کنونی تمرکز ویژه‌ای بر آفات کلیدی دو محصول عمده آذربایجان‌شرقی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کرم سیب و کرم خوشه‌خوار انگور از جمله عوامل خسارت‌زای مهم هستند که در شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی این دو محصول مورد توجه ویژه قرار دارند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: پیش‌آگاهی دقیق و تعیین زمان مناسب مبارزه با آفات و بیماری‌ها، علاوه بر کاهش خسارت محصولات، از مبارزه‌های غیرضروری جلوگیری کرده و موجب کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت مصرف سموم و نهاده‌ها و در نهایت افزایش عملکرد در واحد سطح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی، استفاده از تجهیزات نوین و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در چارچوب برنامه ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی استان دنبال می‌شود.

قهرمان‌نژاد گفت: این اقدامات با هدف استقرار چرخه بهره‌وری در سال ۱۴۰۵ و حرکت بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی به سمت مدیریت علمی عوامل خسارت‌زا، صیانت از تولید و افزایش بهره‌وری انجام می‌شود.