۷۹ هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد فاقد بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی عصر شنبه در نشست بررسی روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان افزود: پزشکی خانواده یک مسیر جدید است و برای تحقق اهداف آن به مراقبت و استمرار نیاز داریم زیرا این برنامه مانند نهالی تازه کاشتهشده است که برای رشد و به ثمر رسیدن، نیازمند همراهی، همدلی، برنامهریزی و تداوم تلاش همه مجموعههاست.
وی گزارشدهی منظم و برگزاری جلسات راهبردی را از عوامل مهم پیشبرد برنامه پزشکی خانواده دانست و بر ضرورت نظارت و پایش مستمر تأکید کرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: دامنه نظارتها باید بیش از گذشته گسترش یابد تا نقاط قوت و چالشهای مسیر اجرای برنامه بهدرستی شناسایی و مدیریت شود.
تأکید بر اجرای محلهمحور پزشکی خانواده
شریفی همچنین بر ضرورت تقویت رویکرد محلهمحوری در اجرای پزشکی خانواده تأکید کرد و گفت: باید در حوزه محلهمحوری فعالتر از گذشته حرکت کنیم و ارتباط مستقیمتر و مؤثرتری با مردم داشته باشیم.
وی آموزش و توانمندسازی مدیران را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیران مرتبط ملزم به حضور در کارگاههای آموزشی هستند تا با اهداف، فرآیندها و الزامات اجرای برنامه پزشکی خانواده آشنایی کامل پیدا کنند.
۷۹ هزار نفر فاقد بیمه در استان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وجود بالغ بر ۷۹ هزار نفر فاقد بیمه در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: تعیین تکلیف این افراد و فراهم کردن زمینه بهرهمندی آنان از خدمات سلامت، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: فراخوان و ثبتنام مردمی باید بهصورت محلهای انجام شود تا خدمات سلامت دقیقتر، هدفمندتر و متناسب با نیازهای واقعی مردم ارائه شود.
شریفی در پایان با تأکید بر اینکه هدف مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، خدمترسانی بهتر به مردم است، ابراز امیدواری کرد استمرار این اقدامات به ارتقای سلامت جامعه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از تلاشها و پیگیریهای مجموعه دستاندرکاران این حوزه تقدیر کرد.
رقیه پناهی با بیان اینکه اجرای موفق پزشکی خانواده نیازمند هماهنگی، انسجام و همکاری همه بخشهای دانشگاه است، بر تداوم این همراهی و پیگیری مستمر مراحل اجرایی طرح تأکید کرد.
وی هدف نهایی این برنامه را ارتقای سطح سلامت جامعه، دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات سلامت و حرکت به سمت نظام سلامت پیشگیرانه و اثربخش عنوان کرد.
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