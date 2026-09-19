۲۵ شرکت مسئول ارائه سرویس مدارس در شهر کرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زنگی‌آبادی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس روال هر سال، شرکت‌های متقاضی پس از بررسی درخواست و احراز صلاحیت، مجوز فعالیت دریافت کرده و برای ارائه خدمات به آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.

وی افزود: سال گذشته تعداد ۱۶ شرکت واجد شرایط در حوزه سرویس مدارس فعالیت داشتند که این تعداد در سال جاری به ۲۵ شرکت افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان با بیان اینکه سال گذشته حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش سرویس مدارس قرار داشتند، گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود خدمات سرویس مدارس به حدود ۲۵ هزار دانش‌آموز ارائه شود.

زنگی‌آبادی، ادامه داد: ثبت‌نام سرویس مدارس بر اساس آدرس محل سکونت و مدرسه دانش‌آموز و با توجه به نوع وسیله نقلیه شامل خودروی سواری، ون و مینی‌بوس انجام می‌شود و اطلاعات مربوطه در پلتفرم «کرمان من» ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به تعیین نرخ سرویس مدارس از طریق این پلتفرم بیان کرد: نرخ کرایه سرویس مدارس بر اساس مسافت و نوع خودرو تعیین می‌شود و شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به سرویس مورد نظر خود را از طریق سامانه مربوطه دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان همچنین درباره نرخ سرویس مدارس گفت: حداقل نرخ ماهانه سرویس با خودروی سواری برای مسافت تا سه کیلومتر یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تعیین شده و برای حداکثر مسافت ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر نیز این مبلغ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

زنگی‌آبادی، افزود: برای مسیرهای بیش از ۱۵ کیلومتر، به ازای هر کیلومتر مبلغ ۱۶۰ هزار تومان به نرخ سرویس سواری اضافه می‌شود.

وی درباره نرخ سرویس مدارس با خودروهای ون نیز اظهار کرد: حداقل نرخ سرویس با خودروی ون «وانا» برای هر دانش‌آموز یک میلیون و ۶۰۹ هزار تومان تعیین شده است. همچنین نرخ سرویس با ون «دلیکا» برای مسافت تا سه کیلومتر یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است و با توجه به محدوده ترافیکی، پنج تا ۱۰ درصد به این مبلغ افزوده می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر گفت: در مهرماه ۱۳۷ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر کرمان فعال خواهد بود و خط میدان شهدا تا میدان آزادی یکی از مهم‌ترین خطوط اتوبوسرانی شهر به شمار می‌رود.

زنگی‌آبادی، بیان کرد: در روزهای عادی بین ۱۸ تا ۲۵ دستگاه اتوبوس در این مسیر فعالیت دارند، اما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، از ابتدای مهرماه تعداد اتوبوس‌های این خط به ۳۰ تا ۳۵ دستگاه افزایش خواهد یافت.

وی از ورود ۱۶ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرمان خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها خریداری شده و به‌ زودی به سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر اضافه می‌شوند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان درباره وضعیت ناوگان تاکسیرانی نیز اظهار کرد: در شهر کرمان حدود چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد حدود سه هزار و ۵۰۰ دستگاه فعال هستند.

زنگی‌آبادی، همچنین با اشاره به تجربه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی گفت: رایگان شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی اقدام مثبتی برای مردم بود، اما در همان مقطع تعداد مسافران تقریباً دو برابر شد و با وجود افزایش تقاضا، امکان افزایش متناسب تعداد سرویس‌ها فراهم نشد؛ با این حال، میزان رضایت شهروندان از این طرح قابل توجه بود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش حجم سفرهای شهری، برنامه‌ریزی لازم برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات مناسب به دانش‌آموزان و شهروندان انجام شده است.