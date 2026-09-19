زخمی شدن ۲ نظامی صهیونیست؛جنوب لبنان بمباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز شنبه روستای النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که تیمی از امدادگران در زمان رفتن به محل بمباران از حملات نجات یافتند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد نیز به دو روستای کفرتبنیت و القنطره در جنوب لبنان حمله کردند.

منابع محلی از انجام ۳ انفجار در روستای المنصوری نیز خبر دادند.

هنوز از حجم خسارت مادی یا جانی این حملات اطلاعاتی در دست نیست.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در واکنش به انفجار یک بمب در منطقه امنیتی، زیرساخت‌هایی را در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این حملات پس از آن صورت گرفت که ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو نظامی خود بر اثر انفجار یک بمب در جنوب لبنان خبر داده بود.