گاردین: تنش در پنتاگون؛ وزیر جنگ آمریکا منزوی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی از تشدید تنش در پنتاگون پس از موج اخراج افسران ارشد ارتش آمریکا که بی‌سابقه توصیف و توسط برخی از افراد داخلی به یک عملیات پاکسازی تشبیه شده است پرده برداشت.

در این گزارش آمده است، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت ۲۴ ژنرال و افسر عالی رتبه را بدون ارائه هیچ دلیل محکمه پسندی اخراج یا مجبور به بازنشستگی کرده است.

بر اساس این گزارش، تقریباً ۶۰ درصد از افسران اخراج شده سیاه پوست یا زن بوده و از اعتبار حرفه‌ای بسیار خوبی برخوردار بوده اند. ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش ماه گذشته پس از امتناع از حذف چهار افسر از فهرست ارتقاء، اخراج شد.

گاردین تاکید کرد، در میان برجسته‌ترین افسران برکنار شده، دریاسالار لیزا فرانچیتی، اولین زنی که فرماندهی عملیات دریایی را بر عهده داشت و در ستاد مشترک ارتش خدمت می‌کرد وجود دارد. منابع آگاه اعلام کردند هگست به طور فزاینده‌ای در پنتاگون منزوی شده و حلقه کوچکی از نزدیکان، از جمله اعضای خانواده‌اش، او را احاطه کرده‌اند. این اخراج‌ها می‌تواند بر انسجام و قابلیت‌های عملیاتی تشکیلات نظامی آمریکا تأثیر منفی بگذارد. یکی از مسئولان سابق نیز اوضاع داخلی پنتاگون را هرج و مرج توصیف کرد.