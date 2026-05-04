هاآرتص: محاسبات ترامپ درباره ایران اشتباه از آب درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه هاآرتص گزارش داد، ترامپ در تحقق اهداف اعلامی خود در قبال ایران شکست خورده است. آیا بعد از این شکست می تواند درباره نقطه فروپاشی نظام ایران صحبت کرده و زمان تعیین کند؟
در این گزارش آمده است، آیا ترامپ برای خسارت ها و ویرانی هایی که یک جنگ جدید بر کشورهای حوزه خلیج فارس تحمیل خواهد کرد آماده است به ویژه آن که فرضیه های وی در قبال ماهیت واکنش ایران اشتباه از آب درآمد؟
این روزنامه روز گذشته نیز نوشت، در حالی که چهار هفته از آغاز آتشبس میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایران میگذرد و مذاکرات به هیچ پیشرفتی نرسیده، ناامیدی واشنگتن از امتناع تهران برای توقف غنیسازی اورانیوم در حال افزایش است.
این رسانه چاپ تل آویو به ادامه درگیریها در لبنان و افزایش تلاش آمریکا برای تحریم ایران اشاره کرد و افزود: در حالی که جنگ در منطقه خلیج فارس وارد سومین ماه خود میشود، دوره انتظار همچنان ادامه دارد. در واقع، روز یکشنبه چهار هفته از تصمیم واشنگتن برای اجرای آتشبس در جنگ علیه ایران میگذرد.
