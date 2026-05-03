سناتور جک رید: جنگ ایران، آمریکا را در وضعیت بسیار بدتری قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جک رید سناتور ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور امروز یکشنبه در مصاحبه با «ای بی سی نیوز» اعلام کرد که معتقد است آمریکا از زمان شروع تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران به لحاظ راهبردی در «وضعیت بسیار بدتری» قرار دارد.

این سناتور ارشد دموکرات اضافه کرد: باور ندارم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه‌ ای برای دستیابی به اهداف اعلام شده خود داشته باشد.

جک رید به مارتا راداتز، مجری برنامه «این هفته» در شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز، گفت: ما از بسیاری جهات در موقعیت بسیار بدتری هستیم. هنوز مسئله مواد هسته‌ای در ایران حل نشده است. بنابراین (آنچه ترامپ ادعا می کند) یک نمایش تاکتیکی از قدرت است، اما به هدف راهبردی که رئیس جمهور اعلام کرد، نرسیده ایم و به نظر می‌ رسد که او برنامه‌ ای هم برای دستیابی به این اهداف ندارد.

این سناتور آمریکایی هفته گذشته در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح با پیت هگست وزیر جنگ، مشاجره کرده و وی را به اغراق در موفقیت‌ های نظامی واهی اش در این تجاوز متهم کرد.